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29 ноября • обновлено в 12:12
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Американец плюнул в лицо украинцу и оригинально поплатился

13.7т
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В Портленде (США) американца, который плюнул в украинском иммигранта, заставили написать эссе о трудностях жизни мигрантов.

Об этом пишет New York Times. Продавец машин попросил 37-летнего мужчину убрать мусор за собой. Тот пригрозил порезать его и плюнул в лицо. Также американец сказал, чтобы украинец убирался в свою страну.

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Судья постановил, чтобы обидчик до марта написал эссе на 500 слов о трудностях мигрантов. Кроме того, американца приговорили к 90 дням заключения, однако тот уже отсидел этот срок.

"Я не прошу вас сосредоточиться на какой-то конкретной стране. Я хочу, чтобы вы представили себя на их месте и написали сочинение о преграды, которые попадаются на их пути", – отметил судья.

Американец плюнул в лицо украинцу и оригинально поплатился

Американец плюнул в лицо украинцу и оригинально поплатился

Корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец стал самым молодым католическим епископом в мире. Он отдал армии 11 лет.

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Автор
Анатолий Запорожский
Место
США
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
То флаги заставляют жрать, то в рожу плюють,то ё... курвой называють...За шо???
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3
1
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Цимельман Филя:"То флаги заставляют жрать, то в рожу плюють,то ё... курвой называють...За шо???" Примите мои соболезнования, особенно за флаг. Что до приведённых Вами оскорблений, то согласитесь, вы их заслужили.
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0
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Таев Иван
Таев Иван
Все правильно плюнул. Хозяин-негр не должен убирать мусор, для этого есть майданные селюки.
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7
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Негры плюют хох лам в рыло
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7
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Ишевский Константин:"Гусенцова Галина, и в рот дают". Перестаньте агитировать мадам Гусенцову эмигрировать!
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1
Ишевский Константин
Ишевский Константин
Гусенцова Галина, и в рот дают
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1
0

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