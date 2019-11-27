В Портленде (США) американца, который плюнул в украинском иммигранта, заставили написать эссе о трудностях жизни мигрантов.

Об этом пишет New York Times. Продавец машин попросил 37-летнего мужчину убрать мусор за собой. Тот пригрозил порезать его и плюнул в лицо. Также американец сказал, чтобы украинец убирался в свою страну.

Судья постановил, чтобы обидчик до марта написал эссе на 500 слов о трудностях мигрантов. Кроме того, американца приговорили к 90 дням заключения, однако тот уже отсидел этот срок.

"Я не прошу вас сосредоточиться на какой-то конкретной стране. Я хочу, чтобы вы представили себя на их месте и написали сочинение о преграды, которые попадаются на их пути", – отметил судья.

Американец плюнул в лицо украинцу и оригинально поплатился Корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец стал самым молодым католическим епископом в мире. Он отдал армии 11 лет.

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