Что нужно понять на сейчас.

1. Весы склоняются к победе Байдена. Пересчёты мало что дадут, а злоупотребления в Пенсильвании надо доказать, с точки зрения их криминальности. То что нашлись голоса где-то, не делает их автоматически подложными. И изначально было известно, что Пенсильвания будет считать голоса до пятницы, минимум.

2. Я уверен, что при Байдене не наступит социализма, как при Трампе не будет диктатуры и его 3-го срока. Это выдумки с той и другой стороны, ради нагнетания ситуации.

3. Никакого красного цунами не было. Никакого синего 9-го вала тоже не случилось. Страна четко поделена пополам и ура кандидатам кричат только их фанаты, а не прагматики.

4. Кандидаты от обеих партий – это с трудом можно назвать 3-й сорт. Потому несмотря ни на что они не имеют веса в другом лагере и потому взяли лишь в основном те голоса, что и просчитывались за них. Негативность Трампа – бьёт по нему же. Лицемерие и притворство Байдена с компанией, тоже не осталось незамеченными.

5. Республиканцы потеряли 2 места в Сенате, но всё равно оставили контроль за собой там 49 на 51. В случае если там будет заседать Харрис, то будет 50 на 51 и это значит, никакие особо прыткие левые инициативы через Конгресс не пройдут. Можно успокоиться на данный счёт. В Палате представителей, республиканцы наоборот взяли 5 мест и потому сказать, что демократы прям таки идут вперёд как паровоз – это нонсенс. Демократы на данную минуту проиграли целый ряд ассамблей штатов – в частности в штате НЙ и также потеряли 2 губернаторских места. Так, что пока не появится вменяемый лидер с вменяемой программой для бОльшей части населения, никакого полного захвата власти не будет.

6. Вопреки стонам и истерикам с обеих сторон, при Трампе на втором сроке, Америка выживет и не подавится. И точно также при Байдене, стань он президентом, не произойдёт чего-то непоправимого. Америка никогда не держалась и держаться не должна на одном человеке и его должности. Америка – это многослойное, очень разделённое на отдельные и независимые зоны управления, государство, где президент лишь одно из официальных лиц, а не царь-батюшка с полным карт бланшем. Потому если ваша сторона проиграла, жизнь продолжается и Америка продолжится. Моя жизнь, ни разу от президента и его конкретных решений не зависела. Ни Буш, ни Обама, ни Трамп мне ничего в жизни не добавили и не отняли. Тут не Россия и не солнечный Камерун, где лидеру в глаза заглядывают и вздохи ловят. К счастью. Потому расслабьтесь.

Потому, несмотря на определённый неприятный осадок от всего этого, я более или менее спокоен насчёт федеральных проблем. Куда всё важнее на самом деле наши местные дела и решения, на уровне штатов, графств, городов. Вот тут надо быть активным и не давать закатывать себя в асфальт за просто так.

И да, в Нью-Джерси вот вот узаконят марихуану, так что на крайняк можно будет накуриться )))

p.s. А вообще, вот такой подсчёт голосов, вот такая драка, вот такое ожесточение и соревнование – это и есть настоящая демократия, где у свободного человека есть выбор. Потому в России смотрят в ящик, рвут на себе волосы и понять не могут, а как такое возможно? Возможно, если иметь нормальную страну, свободные выборы и соревнование, за первое место из последних сил и денег.