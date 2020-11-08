Америка vs Трамп: реакция на результаты выборов в фотографиях

Рустем Адагамов Мир 12:48, 8.11.2020

Пока сторонники Байдена празднуют победу своего кандидата на выборах, занявший второе место Дональд Трамп играет в гольф в своем клубе в Вирджинии.

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Мир

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