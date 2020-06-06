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6 июня • обновлено в 08:34
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Сергей Лойко
Сергей Лойко
Журналист, фотограф Все статьи автора

Америка теперь чествует Джокера

1.8т

ДЖОКЕР

Сегодня начинаются самые масштабные похороны в истории Америки, сравнимые по значимости и размаху с церемонией похорон покойного Президента Джона Ф.Кеннеди.

Траурные мероприятия продлятся неделю. Тело великомученника Джорджа Флойда в золотом гробу провезут по нескольким штатам.

Среди прижизненных подвигов новоявленного святого чудотворца особенно выделяется эпизод, когда малыш Флойд приставил беременной женщине к животу пистолет и приказал ей заткнуться и не пикать, если та хочет остаться живой, пока его дружки обчищали ее дом.

Америка теперь чествует Джокера

Выйдя через шесть лет из тюрьмы Флойд встал на путь исправления и добился того, что по трагической оплошности, во время ареста за сбыт фальшивой купюры в состоянии наркотического опьянения, его придушил дебил полицейский.

После этого последователи Флойда неделю грабили Америку и американцев. В ходе грабежей погибло одиннадцать человек. Среди них чернокожий полицейский, который пытался остановить грабителей.

Друзья, кто-нибудь знает его имя? Кто-нибуль знает, где его похоронили и когда? Кто-нибудь назвал его именем фонд или мемориал?

Америка больше не чествует героев. Америка сегодня чествует наркоманов и громил.

Политкорректная Америка встала на колени перед гуннами.

Америка чествует ДЖОКЕРА.

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Автор
Сергей Лойко Сергей Лойко
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Место
США
Источник
Источник: Facebook Сергея Лойко
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