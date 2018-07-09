Путевые записки. Калифорния. 7 июля 2018

Почему я так люблю ездить на машине по стране - потому что только таким образом можно её увидеть, понять и прочувствовать. Ведь, вроде бы наш эмигрант, который бредил Америкой в бывшем СССР, часто абсолютно эту самую Америку не видел, не знает, и знать не хочет, так как надо успеть посетить Европу и остальной мир. А я вот, в какой-то момент решил наоборот. Если я тут живу, если я тут не временный квартирант, если мне это место должно быть дорого, то я должен знать его. И не по рассказам других, а из первых рук.

И вот, проезжая вчера, вдоль холмов Монтерея, того, что южнее Сан-Франциско, а затем вдоль Тихого океана, с его седыми волнами, которые размерно разбиваются о камни, вдруг, совершенно случайно, ни с того, ни с сего, понимаешь, что вот она та самая вечность и смысл, который можно искать всю жизнь и никогда не найти. Вот тут на этой самой 1й дороге, с её видами, вдруг абсолютно полностью захватывает ощущение, что надо переставать бежать в погоне за ещё чем-то. Что именно смысл не в ещё одном достижении, а в том, чтобы качественно ощутить то, что уже есть. Что вот надо просто остановиться и попробовать услышать шёпот океана, который слышен лишь тогда, когда отпустишь из головы всё остальное и дашь этому шёпоту самому влиться в твои уши. Как та самая раковина, которую мы прикладываем к уху, чтобы услышать волны - она здесь перед тобой в своём огромном величии, от горизонта до горизонта. И надо только захотеть, надо потребовать от себя перестать спешить - всё равно, всё в жизни не успеть, надо просто перестать понюхать этот запах моря и... тогда всё станет понятно.

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Америку Бог, видимо специально спрятал от всех за двумя океанами, которые как фильтр не пускают сюда болезни Старого мира. И вот стоя на другом конце земли и зная, что строго на запад, где-то за туманами, лежит та самая Россия, от которой мы специально бежали на край света, невольно начинаешь благодарить бога, за то, что он именно так всё устроил.

А после... становится очень легко. Потому что понимаешь, что все сегодняшние "политические бури", за или против, хорошие и плохие, это лишь небольшие штрихи, на огромной исторической спирали, которую создали и запустили куда более гиганты своего времени, чем наши сегодняшние, мелко-карликовые политиканы. Эпоха Строителей Америки прошла. Наступила Эпоха улучшения Америки. Её рафинирование в более высокий вид цивилизации. Через все проблемы и все сомнения, но нет другого пути. И для этого у нас уже всё есть в руках: от лучшей в мире географии и климата, пригодного для жизни и творчества, до Великой политической системы, созданной, наверное рукой самого Творца, который вложил эти мысли в головы Отцов основателей.

Всё что от нас требуется - это перестать спешить и увидеть главное, а не какую-то временную политическую хр*нь, которая, понимаю, раздражает, но она является строго временной.