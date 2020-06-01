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1 июня • обновлено в 06:03
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Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозреватель Все статьи автора

Америка не разваливается и не собиралась! Не закатывайте глаза и не падайте в обморок!

1.8т

1. В города вводится национальная гвардия или военные. Они вооружены, обучены, их много, у них на самом деле пулемёты в руках. Потому с ними шутить все эти гопники не станут и их приказы будут куда менее политически мотивированы. Они будут именно наводить порядок. Так что порядок будет наведён в ближайшее время.

2. Ещё раз хочу сказать, что этот бунт носит несколько ярко выраженных проблем.

В нём не участвуют одни чёрные – это общая и разноцветная банда гопников, хотя может и в отдельных случаях это чисто чёрная гопота.

Очень много провокаторов - скорее всего из Антифы или левой, анархической организации, которая проталкивает ряд разные целей и в частности участвует в любом погроме, который только можно придумать. То есть приходит в толпу, одетый почти в профессиональный костюм с маской человек, с ломом и первым кричит что-то вызывающее и бьёт витрину магазина. А все остальные козлы, начинает действовать за ним, самым смелым. А он сам на самом деле – чистейший гастролёр, в городе данном не живёт и как в том анекдоте ездит по разным сборищам подраться и погромить, типа драку заказывали?

Антифа сама по себе это идеологическая организация и я не знаю можно ли говорить о каких-то русских деньгах в ней - пока никак это установлено не было и русские деньги, если появлялись, то у правых гопников, которые похожи на Антифу, но при этом ни разу на моей памяти магазины или банки не крушили и владельцев не били.

Протесты в США

Протесты в США

Фейсбук Александра Флинта

Протесты в США

Протесты в США

Фейсбук Александра Флинта

Протесты в США

Протесты в США

Фейсбук Александра Флинта

Помимо конкретно идеологических целей, основная цель погромщиков – обыкновенный грабёж, а не какой не протест.

Граждане многие взялись за оружие в смысле защиты себя и своей собственности. Видел одно видео, где евреи (на них были ярмолки) пинками и оплеухами прогнали какого-то молодого гопника, который попытался ограбить магазин.

3. Разумеется есть те, кто на самом деле возмущён теми действиями полиции, как оно было на видео. Вина полицейского пока никем не доказана и в деле будет очень много штрихов, которые дело уже размывают. НО это конкретно к праву на протест отношения не имеет и будет суд, который всё решит. Сегодня, сейчас факт один – человек погиб и погиб бессмысленно. Потому те, кто хочет реформ и изменений в действиях полиции, имеют полное право на спокойный протест. Я на протестах был, даже сам протест организовывал, они всем разрешены, можно кричать, можно плакать, можно скандировать и всё это никого не волнует особо. Полиция даже помогает в таких случаях тем, кто протестует.

Но это если они видят, что вы не собираетесь в вашем протесте, какой бы он не был, начать хулиганить. Всё это делается одним звонком в полицию и заполнением одной бумажки на данную тему. Лично всё сам это я делал. И не важно, где вы живёте, не важно гражданин ли вы Америки, не важно по какому поводу у вас протест – любой на этой земле и в этой стране имеет свободу слова. Тем более, когда вот такое вот. Потому как это не сложно в данной ситуации, но нужно чётко видеть, где протест, а где погром. Где вполне законное действо и где начинается грабёж.

4. Политика момента вполне ясная. Я не сторонник правых радикалов и не сторонник левых радикалов. Но ей богу, я ни разу за почти 30 лет жизни в Америке, не видел, чтобы какая-то, даже белая нацистская группировка, пришедшая на митинг, начала погром магазинов или грабёж. Они кидались в драку с теми, кто стоял вокруг, доказывая свои принципы. Но грабежа и погрома не было с их стороны ни разу на моей памяти.

5. Где погромы получаются плохо – там где полиция своенравна, хорошо вооружена и их много. Например город НЙ. Даже с мэром, отстойным социалистом, полиция тут очень крутая. 40 тысяч, хорошо вооружённых, многие накаченные, серьёзные дяди и тёти. И если давать кому-то в зубы, то они не стесняются своих кулаков. Состав полиции города это прежде всего ирландцы и итальянцы, а они подраться любят. И как результат - в городе таких погромов, как могли бы быть или как в других городах тут и там просто нет. Тут бьют не протестующие всех, кто им сопротивляется, а тут бьют протестующих, что вышли за рамки нормальности. И бьют со вкусом. Что я, чтобы не было ни у кого никаких сомнений, целиком и полностью поддерживаю.

Если ты вышел громить, то тебя уложат в госпиталь с переломами разной степени, щедротами города НЙ, да ещё и посадят. Опять таки – никто обычный протест, даже где громко кричат и плачут, у нас не разгоняет. Потому что - зачем? Пусть люди выпустят пар таким образом. Покричат, поплачут, потанцуют, попрыгают и... всё успокоится. А если пойдёт дальше, то... кулаками нас бог не обидел.

6. Потому даже если мы увидим ещё какие-то видео и картинки, тех или иных уродских проявлений данных событий - знайте, что это уже остаточные явления, порядок будет наведён везде, Америка не разваливается и не собиралась, не закатывайте глаза, не удивляйтесь, не падайте в обморок, мы продолжаем жить как жили и только станем сильнее, от очередной попытки доказать, что гопота ничего поколебать в нашей системе ценностей не сможет.

В Чикаго развели мосты, чтобы отрезать части города и даунтаун от возможных появлений погромщиков не обеих сторонах реки.

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Александр Флинт Александр Флинт
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Источник
Источник: Facebook Александра Флинта
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