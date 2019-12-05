Значит что надо сказать - ситуация с военными расходами в странах НАТО стала лучше. По договору, что заключил Обама в 2014 году по поводу увеличения военных расходов, каждого члена до 2% от GDP.

Однако, смотрим на график тут и карту ниже постом. Bы поймёте, что никакой срочности ковать танки и строить военные самолёты, против Путина континентальная Европа не испытывает, как таковая. Да, сейчас уже 9 стран из блока стали иметь расходы больше 2%. Но это всё равно ничтожно мало.

Потому, как бы мы и вы не фыркали с Трампом, он и мы в Америке имеем право спросить, как люди платящие львиную долю всех расходов, а почему такая ситуация? Почему, на каком основании, все считают, что мы кому-то должны, а нам никто не должен в ответ??? Почему мы суетимся и проталкиваем огромные бюджеты на оружие, имея кучу проблем с дефицитом бюджета и ростом нашего долга, а также миллионом нерешённых проблем у себя дома. Нам что больше всех нужно что ли?

И да, не надо мне тут говорить о мировом лидерстве и т.д. Америка была мировым лидером, прежде всего за счёт своего промышленного потенциала, а не из-за НАТО или того, что мы везде присутствуем, если так подумать. Америка лидировала в технологиях, качестве жизни и решаемости её проблем. Которые мы не решаем сегодня, в частности именно потому, что наши расходы на европейских бездельников и трутней, слишком высоки.

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В конце концов, если европейцы не считают Путина угрозой, им откровенно плевать на украинские и грузинские события, они хотят с русскими иметь бизнес и дела, то заставлять их может и не надо. Поймите, что даже при аховом варианте серьёзного обрушения НАТО, Америка имеет все силы и возможности себя защитить одна. Европейцы таких сил не имеют без НАТО. Потому им это нужнее, чем нам. Но это абсолютно не чувствуется.

Плюс Турция, это отрава всего блока как таковая с её диктатурой и диктатором, исламистом.

И конечно же Макрон абсолютно сдулся, и Франция предстаёт в очень слабо-непотребном виде во всём этом раскладе. При этом претензий у французов много.

В общем и целом, и французская, да и вообще континентально европейская позиция по поводу обороны и их претензии при этом, напоминают мне эдакую старую 99 летнюю проститутку без зубов, давно в инвалидном кресле, с претензиями на красоту и грацию, как будто ей 20.

И последнее - европейцы должны понять, что если они не вытащат голову из своей же собственной задницы, то спасать их из Америки, очередной раз, не будут и не должны. Если Парижу, Риму, Мадриду, Брюсселю и другим плевать на Украину и они считают, что они откупятся от России - это их право и их дело. Судя по их поведению, в Украине тоже должны наконец понять, что никакое НАТО им не светит и даже ЕС, это полугнилая организация, как таковая. Если какая-то Турция ставит условия о защите Балтии, будет ли она участвовать или нет, из-за каких-то внутренних дрязг с курдами, если Макрон не видит во всём этом смысла, то даже Трампа можно понять с его скепсисом по поводу этого сборища импотентов.

Спасение утопающих - дело самих утопающих. И главное утопающие европейцы должны признать, что именно они тонут, а не Америка.

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