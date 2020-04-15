Алкоголь и солнце защищают от коронавируса? В ВОЗ развенчали мифы

Употребление алкоголя или нахождение на солнце не помогут предотвратить заболевание коронавирусом COVID-19.

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С таким заявлением выступили во Всемирной организации здравоохранения, передает "Интерфакс-Украина".

"Употребление алкоголя не защитит вас от COVID-19 и может быть опасным для вашего здоровья", – подчеркнули в ВОЗ, уточнив, что чрезмерное и частое употребление может добавить проблем со здоровьем.

Эксперты отметили, что нахождение на солнце или при температуре выше 25 градусов по Цельсию также не поможет защититься от вируса. То же касается и холодной погоды.

Кроме того, в ВОЗ опровергли предположения, что комары могут распространять коронавирус.

"Самый эффективный способ защитить себя от нового коронавируса – это часто мыть руки", – напомнили в организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, что доктор Евгений Комаровский посоветовал справляться со страхом перед коронавирусом с помощью вина.

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