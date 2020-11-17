Алиев потребовал от Армении возмещения ущерба за 30 лет войны в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна намерена добиваться от Армении возмещения ущерба, который ее армия нанесла в ходе тридцатилетних боев в Нагорном Карабахе.

В частности, в Кельбаджарском и Джабраильском районах. Об этом он сказал во время посещения последнего в понедельник, 16 ноября, передает "Интерфакс-Украина".

Азербайджанский лидер выразил возмущение тем, насколько разрушенным стал центр города Джабраил. По его словам, из-за армян там не осталось ни одного целого здания, они отстроили только военную часть. Тогда как остальная инфраструктура – жилые дома, школы, а также общественные здания буквально разбиты.

"Они за все ответят в международных судах. Я еще раз говорю: сюда прибудут международные организации, эксперты, будет рассчитан нанесенный урон за последние 30 лет, будем добиваться получения компенсации", – высказался Алиев.

Он также отметил, что Азербайджан вернулся на свою родную землю и все снова возобновит.

"Враг, который сегодня в Кельбеджарском районе вырубает деревья, разрушает школы, сжигает здания, ответит и за это. Они уничтожали все это, думая, что азербайджанское население никогда сюда не вернется, но они глубоко ошиблись", – добавил Алиев.

Напомним, что между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В то же время в Ереване вспыхнули протесты и начались погромы. Документ вступил в силу в 01:00 (с полуночи по киевскому времени) 10 ноября.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. О сути конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Армении заявили о минимум 2137 жертвах среди военнослужащих за время конфликта с Азербайджаном за территории Нагорного Карабаха. Пресс-секретарь Минздрава страны Алина Никогосян уточнила, что речь идет о телах погибших, которые прошли судебно-медицинскую экспертизу.