Алиев объявил о победе Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Его выступление во время посещения военного госпиталя транслировалогосударственное телевидение республики. Он также сообщил, что Армения должна выплатить компенсацию за ущерб, причиненный территориями, которые вернулись под контроль Азербайджана.

По словам Алиева, для оценки ущерба привлекут международных экспертов, а компенсацию республика будет требовать через международный суд.

"Будет проведен учет всего материального и морального ущерба, всех разрушений, и мы обратимся в международный суд", – сказал президент.

Он отметил, что на освобожденных азербайджанской армией территориях разрушены 99% строений – "жилые дома, школы, больницы, общественные здания, исторические памятники, могилы наших предков и мечети".

Алиев назвал это "вандализмом и военным преступлением".

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.

О сути конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.

Конфликт в Нагорном Карабахе

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