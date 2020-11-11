Алиев объявил о победе Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
Его выступление во время посещения военного госпиталя транслировалогосударственное телевидение республики. Он также сообщил, что Армения должна выплатить компенсацию за ущерб, причиненный территориями, которые вернулись под контроль Азербайджана.
По словам Алиева, для оценки ущерба привлекут международных экспертов, а компенсацию республика будет требовать через международный суд.
"Будет проведен учет всего материального и морального ущерба, всех разрушений, и мы обратимся в международный суд", – сказал президент.
Он отметил, что на освобожденных азербайджанской армией территориях разрушены 99% строений – "жилые дома, школы, больницы, общественные здания, исторические памятники, могилы наших предков и мечети".
Алиев назвал это "вандализмом и военным преступлением".
Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.
О сути конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 ноября между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
На фоне этого в Ереване вспыхнули протесты и начались погромы. Так, толпа протестующих ворвалась в здание парламента страны и избила спикера Арарата Мирзояна.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнил, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия, в которую войдут российские и турецкие военнослужащие.
В Армении оппозиционные фракции заявили, что хотят созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения и возможного аннулирования принятого по Карабаху трехстороннего решения.
Позже появился полный разговор Алиева и главы РФ Владимира Путина, в котором речь идет о российских и турецких миротворцах.