Алиев назвал, кто кроме России будет вводить миротворцев в Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия, в которую войдут российские и турецкие военнослужащие.

Глава государства в своем обращении уточнил, что всего контингент будет насчитывать 1960 военных, передает "Sputnik Азербайджан".

По его словам, миротворческая миссия будет развернута вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Также президент отметил до 15 ноября Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря – Лачинский район.

Алиев подчеркнул, что с подписанием заявления поставлена точка в урегулировании конфликта в Карабахе.

"Я очень рад, что сегодня ставится точка в деле урегулирования многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, ставится конец оккупации азербайджанских земель", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Между Арменией, Азербайджаном и Россией 9 ноября было подписано заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Перемирие вступило в силу с полуночи 10 ноября.

Также с обращением выступил президент России Владимир Путин, который заявил, что достигнутые договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования кризиса в Карабахе