Алиев назвал, кто кроме России будет вводить миротворцев в Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия, в которую войдут российские и турецкие военнослужащие.

В своем обращении глава государства уточнил, что всего в контингенте будет 1960 военных.

По его словам, миротворческая миссия будет развернута вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Также президент отметил до 15 ноября Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря – Лачинский район.

Алиев подчеркнул, что с подписанием заявления поставлена точка в урегулировании конфликта в Карабахе.

"Я очень рад, что сегодня ставится точка в деле урегулирования многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, ставится конец оккупации азербайджанских земель", – отметил он.

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