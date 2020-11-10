Алиев назвал дату вывода войск Армении из Карабаха
Алиев заявил, что армянские войска должны покинуть Карабах до конца месяца
По его словам, есть план вывода сил
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о графике вывода войск Армении из Нагорного Карабаха.
На встрече с дипломатами и военным руководством Турции глава государства отметил, что армянские войска должны покинуть регион до конца ноября, передает Азербайджанское государственное информационное агентство.
Алиев также подчеркнул, что и у Турции, и у России одинаковая роль в урегулировании конфликта, следствием чего станет совместный турецко-российский центр по контролю за прекращением огня.
"Будем говорить о том, чтобы центр был создан в короткое время, так как уже есть график вывода армянских вооруженных сил с наших земель. До конца этого месяца они должны покинуть все земли, земли, которые пока еще находятся под оккупацией", – сказал президент Азербайджана.
Напомним, что ранее президент Турции подтвердил, что в Карабахе кроме российских будут находится и турецкие миротворцы.
Как сообщал OBOZREVATEL, между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. На фоне этого в Ереване вспыхнули протесты и начались погромы.