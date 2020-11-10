Алиев назвал дату вывода войск Армении из Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о графике вывода войск Армении из Нагорного Карабаха.

На встрече с дипломатами и военным руководством Турции глава государства отметил, что армянские войска должны покинуть регион до конца ноября, передает Азербайджанское государственное информационное агентство.

Алиев также подчеркнул, что и у Турции, и у России одинаковая роль в урегулировании конфликта, следствием чего станет совместный турецко-российский центр по контролю за прекращением огня.

"Будем говорить о том, чтобы центр был создан в короткое время, так как уже есть график вывода армянских вооруженных сил с наших земель. До конца этого месяца они должны покинуть все земли, земли, которые пока еще находятся под оккупацией", – сказал президент Азербайджана.

Напомним, что ранее президент Турции подтвердил, что в Карабахе кроме российских будут находится и турецкие миротворцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. На фоне этого в Ереване вспыхнули протесты и начались погромы.