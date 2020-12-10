Алиев и Эрдоган устроили в Баку парад в честь победы в Нагорном Карабахе. Фото и видео

Мирослав Семенюк Мир 12:39, 10.12.2020 Обновлено: 13:00, 10.12.2020

В четверг, 10 декабря, в Баку начался военный парад в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе.

Как сообщает РБК, парад проходит на площади Свободы в центре города. На нем присутствуют президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который 9 декабря прибыл в страну с двухдневным визитом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В параде принимают участие более 3 тысяч военнослужащих, будут продемонстрированы до 150 единиц военной техники. Также на площади появилась захваченная во время боевых действий трофейная техника.

Алиев и Эрдоган прибыли на парад
Алиев выступил перед военнослужащими
В параде принимают участие более 3 тысяч военных
Будут продемонстрированы до 150 единиц военной техники
На трибунах приветствовали президента Турции
Эрдоган выступил на параде

Напомним, 10 ноября начали действовать договоренности Азербайджана, Армении и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Согласно документу, стороны конфликта остаются на нынешних позициях, но большая часть Нагорного Карабаха возвращается Азербайджану.

Позднее Алиев учредил новый праздник – День победы, который будет отмечаться ежегодно 8 ноября (так как 10 ноября совпадает с Днем памяти Мустафы Кемаля Ататюрка).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна намерена добиваться от Армении возмещения ущерба, который ее армия нанесла в ходе тридцатилетних боев в Нагорном Карабахе.

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