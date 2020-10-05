Алексиевич заявила о переодетых русских солдатах в Беларуси

Белорусы оказались один на один с диктаторским режимом Лукашенко, а в стране находятся переодетые российские солдаты.

Об этом заявила почетный лидер Координационного совета белорусской оппозиции писательница Светлана Алексиевич на пресс-конференции литературного фестиваля Taormina Book в Италии. Событие произошло 2 октября (чтобы помотреть видео, доскролльте новость до конца).

Нобелевская лауреатка заявила, что между Европой и Россией существует негласная договоренность, что Беларусь – зона интересов Москвы.

"И поэтому мы остались одни, нам никто серьезно не помогает, потому что любая помощь извне приведет к конфликту с Россией", – сказала Алексиевич.

Также она подчеркнула, что, покинув страну, она не уехала в эмиграцию.

"Я поехала, чтобы побывать у вас, врачу своему в Берлине показаться и уехать домой. Многие считают, что меня уже не пустят домой. У нас такое бывает. Но я все-таки попробую вернуться и жить дома", – сказал Алексиевич.

Она призналась, что в Беларуси не чувствует себя в безопасности, потому что все ее единомышленники находятся в заключении или в вынужденной эмиграции.

Писательница также высказалась за введение более жестких санкций в отношении белорусских властей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет на допрос, который продлился 15 минут. После него писательница заявила, что остается в статусе свидетеля по делу о Координационном совете оппозиции Беларуси.

28 сентября Алексиевич улетела из Беларуси в Европу.