Алексиевич уехала из Беларуси в Германию

Марина Лисничук Мир 14:15, 28.09.2020 Обновлено: 14:49, 28.09.2020

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, последняя из семи членов президиума Координационного совета оппозиции Беларуси, которая осталась на свободе, рано утром 28 сентября улетела в Германию.

Однако ее отъезд никак не связан с уголовным делом против КС. Так в комментарии TUT.BY это пояснила помощница писательницы Татьяна.

"Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду", – рассказала она.

По ее словам, отъезд Алексиевич – это не эмиграция. За границу она поехала только по своим личным и литературным делам. При этом дату возвращения женщина не назвала.

"Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия", – заверила Татьяна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет на допрос, который продлился 15 минут. После него писательница заявила, что остается в статусе свидетеля по делу о Координационном совете оппозиции Беларуси.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Войска России четыре раза обстреляли ВСУ на Донбассе – штаб ООС

Война в Нагорном Карабахе: Россия боится схлестнуться с Турцией

Украину накрыла самая мощная магнитная буря года: как уберечься

Под Одессой трагически погибла военнослужащая: Генштаб просят разобраться

Лукашенко назвал Макрона незрелым политиком и припугнул проблемой с женой