Алексиевич прибыла на допрос по делу о "захвате власти" в Беларуси

Писательницу и члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет на допрос.

В 14.00 она прибыла в учреждение, люди встретили ее аплодисментами и криками "Спасибо!", (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

До этого Алексиевич вызывали в СК страны 24 августа. Планировалось, что ее допросят в качестве свидетеля по уголовному делу, открытому по факту создания Координационного совета оппозиции и якобы "попыткой захвата им государственной власти". Писательница входит в состав президиума совета, но в заседаниях не участвует по состоянию здоровья.

Алексиевич перед входом в СК Скриншот

Перед визитом в СК Алексиевич заявила, что не чувствует себя виноватой и считает деятельность совета оппозиции законной.

Несколько десятков людей выстроились цепью вдоль ограды Парка Победы рядом с въездом на территорию Следственного комитета. У многих собравшихся в руках были плакаты в поддержку Алексиевич.

В поддержку Алексиевич собрались сотни людей Скриншот

Напомним,14 августа главная конкурентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская инициировала создание Координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Она заявила, что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В его состав вошли представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги.

В президиум совета вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

В Генпрокуратуре заявили, что создание и деятельность совета якобы направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК с требованием признать результаты голосования недействительными на выборах президента 9 августа, однако комиссия отклонила ее.