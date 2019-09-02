Есть люди, которым хочется экстрима. Самолеты, парашюты, погоняться на машине или мотике, скоростные спуски на лыжах или по горной реке на бревне...

Но это до тех пор, пока не сломают шею или не увидят висящую на трех жилках руку/ногу товарища.

Некоторые с кайфом ждут разрушительных явлений природы, есть и такие. Ветер вырывает деревья с корнем, подбрасывает огромные джипы на высоту 50-ти метров и швыряет их об землю, срывает крыши, убивает всех уличных животных и людей, которые не успели хорошо спрятаться, льются потоки воды с таким грохотом и скоростью, что ты не услышишь даже криков "спасите!" от тех, кого туда затянуло.

Это уже не экстрим, эти чудовищные ураганы несут реальную смерть.

Этот "Дориан" имеет силу дьявола - 5-я категория, до 200 миль в час скорость ветра, огромная зона поражения - такой силы урагана не было с 1935-го года. Багамы и другие острова, накрытые им, убиты. Посмотрите кадры.

Ураган "Дориан" ВВС

Я не готовился, надо признать - просто купил воды, заделал пороги цементом, страшной заразой потравил вокруг дома и студии насекомых - после прошлого урагана "Ирма" внутри помещений оказались полчища муравьев, жуков и тараканов - скрываясь от стихии, они прогрызают дыры в любом материале, кроме бетона, деревянные пороги и косяки дверей проедаются за час-два, насекомые лезут в каждую щелочку, они тоже хотят жить.

С полок исчезают вода, продукты, свечки, спички, канистры, батарейки и фонарики, на заправках нет бензина - позавчера было именно так. Но, похоже, нам в этот раз повезло.

Это чудовище "Дориан", похоже, пройдет по касательной в миллиметре от нас и унесется на север вдоль берега. А еще позавчера карты рисовали мой домик в зоне "капут". Но точно никто ничего не знает.

Ждем.

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