Три истории про одно и то же.

Мама попросила в командировке купить ей спрей для носа. Я зашёл во французскую аптеку:

- Можно пожалуйста спрей Назофан?

- Извините, но у нас нет этого спрея - он швейцарский. У нас есть его полный аналог производства Франция.

- А кроме Франции?

- А зачем нам нужны другие страны, если во Франции это производят?

Так я купил французский спрей и поддержал французских Фарм производителей.

На встрече с французским партнером, я высказал желание когда-нибудь открыть наши магазины Медтехники во Франции:

- Тут у вас все товары для здоровья такие дорогие. Я могу открыть нашу сеть во Франции и все тоже самое продавать в разы дешевле.

- А сколько в вашем ассортименте французских товаров?

- Да вообще нет. Они же очень дорогие.

- Тогда вы вряд ли сможете работать во Франции.

- Почему?

- Если у товара есть французский аналог, у нас не принято продавать импортное. И покупать импортное.

И правда.

Зайдя в их местный ортопедический магазин я убедился, что весь ассортимент базируется на местном своём производстве. Многие бренды я даже в глаза раньше не видел, но они таки полностью заменяют мировые аналоги.

Вчера, я зашёл в специализированный магазин купить ребёнку витамины.

В мире есть абсолютный лидер по производству витаминов - это США. Ещё есть Великобритания. Их витамины известны на весь мир и они лидеры мировых продаж. Естественно, глазами я искал на полках именно эти тренды. Спросил у консультанта.

- Нет, у нас таких брендов нет. Но у нас есть свои аналоги - французские.

Среди тысяч баночек с витаминами, среди всего разнообразия полок во французской лавке здоровья были только витамины, пищевые добавки и косметика исключительно французского производства.

И что важно.

Во всех трёх случаях речь идёт не о локализации китайского производства, не о маркировке Франция на заводах в Китае. А именно о местном своём производстве.

О своих рабочих местах.

Не знаю, закреплена ли у них такая практика на законодательном уровне, но это очень круто когда везде и во всем предпочтение отдаётся своим местным производителям.

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