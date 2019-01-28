''Газ в обмен на поцелуи'': международник прояснила ситуацию с союзом России и Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко оттягивает создание союзного государства с Россией, поскольку не хочет окончательно превратить свою страну в плацдарм для войск РФ. Однако отстаивать позиции белорусскому лидеру становится все трудней.

Об этом заявила в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Ирина Верещук. Международник отметила, что политика Лукашенко, которую условно можно назвать "газ в обмен на поцелуи", работала много лет, но теперь дала сбой.

"В России уже дошли до того, что союзный договор 1999 года должен выполняться и имплементироваться в полной мере. Они и так много чего выполнили. У них есть совместное использование вооруженных сил, стоят военные базы. Они имеют, что показать", - отметила эксперт.

По мнению Верещук, вопрос в том, насколько Александр Лукашенко готов поступиться своей властью: "Этот человек при власти с 1994 года. Еще Путин не был президентом, а он был. Это последний автократ Европы. Не могу сказать, что он тиран, диктатор – он автократ".

По словам эксперта, было бы ошибкой считать, что Беларусь, "как бы мы про нее легкомысленно не отзывались", полностью растворилась или интегрировалась в Россию. Кроме того, Лукашенко не готов к объединению с Россией.

Верещук подчеркнула, что для Кремля главное в союзном государстве – "не совместное использование таможенных правил, даже не тарифы на нефть, не льготы, а то, что они подписали в военной и оборонной сфере, и как эти войска будут использоваться".

"Лукашенко не хочет, чтобы с его территории стреляли ПТУРСы и "Грады" били. Но сможет ли он удержаться, имеет ли достаточную силу и резерв внутри страны, чтобы этого не случилось – тут уже вопрос", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL,

Александр Лукашенко выступил с тревожным заявлением о независимости Беларуси, анонсировав для граждан государства "тяжелый год", и призвав их готовиться к тому, что страну "будут пробовать на зуб".

Еще во время новогоднего обращения Лукашенко проигнорировал тему более тесной интеграции с Россией, сказав гражданам Беларуси, что страна нуждается в их интеллекте и энергии. "Помните: никто, никогда и нигде не будет любить и беречь вас так, как дома", – говорил он.

До этого Лукашенко сообщил об отказе РФ считать Беларусь братским государством. "Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо", – заявлял он.

В свою очередь, посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что Беларусь готова перейти в своих отношениях с РФ на новый уровень интеграции.

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