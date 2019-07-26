Объясняя цель своих провокационных ракетных пусков, КНДР обвинила Сеул в "двуличии". Это уже второй за три месяца ракетный тест, нарушающий запрет Совбеза ООН. Пентагон и южнокорейские военные бьют тревогу: запускаемые Пхеньяном ракеты подозрительно напоминают снаряды комплексов "Искандер", из-за которых США вышли из ДРСМД. Если бы в Соединенных Штатах вместо дыры были президент, Белый дом и Госдепартамент, мы бы сейчас имели бы хоть какую-то официальную реакцию: озабоченность, усиление санкций, призывы, демарши – хоть что-то из учебников по дипломатии. Зато Трамп в интервью Fox News заявляет, что в отношениях США и КНДР "все очень хорошо" (мужик, да расширь ты свой словарный запас хотя бы до 200 слов!).

Никаких внятных комментариев ни от него, ни от американских ведомств – что сейчас, что в мае. Главе Америки совершенно безразличен тот факт, что Пхеньян второй раз в этом году нарушает принятый Америкой же международный документ и прямо заявляет, что это нарушение является угрозой в адрес одного из главных американских союзников в Азии. Все это происходит на фоне наглеющего Ирана (которому Трамп так до сих пор и не дал адекватного отпора), откалывающейся Турции (против которой Трамп отказался вводить экономические санкции из-за С-400), разлада с европейскими союзниками (которых Трамп ценит меньше, чем Путина и Ким Чен Ына).

Если это не развал международной архитектуры безопасности, то что это?

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