А я вот подумал: интересно, если бы Россия сейчас напала на страны Балтии в соответствии со сценарием, описанным в аналитических документах НАТО, то Германия с Францией так и призывали бы дальше вести "диалог" в рамках ПАСЕ? Ну а что. Разговаривать-то надо. И я вас уверяю: одни только США всерьез – на государственном уровне – задумались бы о военной операции.

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Немцы, французы, итальянцы, австрийцы – да вообще практически все поджали бы хвосты и призвали бы к "деэскалации". Что за трусливая гниль собралась на самых верхах нашего мира! Вот она-то и является истинной угрозой евроатлантической безопасности. А вовсе не Россия, которую придавить-то ничего не стоит – была бы политическая воля. И совершенно непонятно сейчас, как с этой гнилью, со всеми этими тельявини, бороться. У них же "народная поддержка". При этом им в спины им дышат всякие "альтернативы" и "лиги".

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