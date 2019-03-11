КНДР снова разворачивает свою ракетно-ядерную программу: спутниковые снимки показывают активность, направленную на подготовку пуска ракеты. Дипломатия Трампа ожидаемо провалилась. То, что было понятно всем экспертам с самого начала, Трампу неясно до сих пор: не американский президент в этом случае поднимает свою популярность за счет северокорейского лидера, а, напротив, северокорейский лидер самоутверждается за счет демонстрации саммитов с главой Белого дома. Власти КНДР могут на практике доказать своему народу "паритет" с США, которые вышли говорить с Ким Чен Ыном "на равных".

Теперь, когда Ким ожидаемо не выполнил ультиматума Трампа о закрытии уранового завода, Пхеньян продолжит свою шантажистскую игру. Почему бы и не продолжить, ведь Трамп в заложниках у Кима? Ведь это Трампу нужно доказывать своим избирателям правильность выбранного подхода к проблеме КНДР даже тогда, когда фиаско очевидно. А Ким своим "избирателям" давным давно все "доказал".

Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Еще более года назад я говорил, что, к огромному сожалению, быстрое решение проблемы режима КНДР может быть только одно – военное вмешательство. Альтернатива этому – то, что делали предшественники Трампа: игнорирование. Игнорирование всех этих ракетных и ядерных испытаний, которые рано или поздно приведут к какой-нибудь трагедии – скорее всего, в результате эксцесса, а не военного противостояния: Северной Кореей правят бандиты, а не самоубийцы. Вполне можно допустить экологическую катастрофу из-за подземных ядерных тестов – катастрофу, последствия которой исправлять придется не безответственному северокорейскому режиму, а его соседям.

Так же в свое время было и с ядовитыми испарениями в аннексированном Крыму, когда в условиях полного бездействия и вранья российских властей страдали не только крымчане, но и жители соседних регионов. И никто ничего не мог поделать, потому что речь шла о зоне, подконтрольной оккупационному военному режиму – зоне, находящейся вне правового поля. Такой же, какой уже много десятилетий остается северная часть разделенной Кореи.

Американская разведка, которую так не любит слушать Трамп, давно и настойчиво предупреждает его: под завесой саммитов северокорейские власти ни минуту не прекращали работу над ядерными бомбами и ракетами. Таким образом, Пхеньян – вопреки заявлениям Белого дома – укрепил свои позиции в ядерной сфере, воспользовавшись тщеславием Трампа, которое обеспечило Киму прекрасное дипломатическое прикрытие для продолжения атомных разработок.

Санкции, которыми так гордится нынешний американский президент, этому помешать не могут: северокорейским властям хватает тех ресурсов, которые в нарушение санкционного режима передают им китайские и российские власти, перекачивающие им топливо с корабля на корабль в нейтральных водах. Что касается северокорейского народа, то ему не привыкать: он уже давно выживает самостоятельно, развернув достаточно широкий сектор подпольной рыночной экономики, в том числе за счет взаимодействия с богатым китайским "старшим братом".

Вашингтон может до бесконечности оттягивать решение северокорейского вопроса, перекладывая его на плечи все новых поколений американских администраций. Но однажды одной из них все равно придется всерьез заняться Пхеньяном. И, боюсь, произойдет это не за столом переговоров.

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