Главная Новости
24 сентября • обновлено в 06:38
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Блоги - Новости мира

Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозреватель Все статьи автора

Вооруженные силы и толстые кошельки все решают

645

Что нужнее Россия или Украина?

Именно так стоит вопрос у президента США, которому совершенно откровенно мешают санкции наложенные из-за российкого вторжения в Украину. Realpolitik нашего времени, где абсолютно плевать на демократию и какие-то договорённости. Всё решают только вооружённые силы и толстые кошельки.

Washington Post написала, что Трамп назвал помощь Украине бессмысленной. Президент США считает, что такая помощь Киеву "провоцирует Россию". Глава Белого дома в последние годы неоднократно высказывался за улучшение отношений с Россией.

Трамп случайно говорил это много раз, так как именно так и думает. И никаким другом Украины он никогда не был. Он просто на своём первом сроке и не может всё говорить, как он бы хотел, хотя очень хочет.

Он хотел бы снять санкции, но Конгресс забрал у него полномочия. Именно забрал, против его желаний.

Новости
Американская разведка сдала Трампа

Он бы хотел не вводить санкции Конгресса, но Конгресс уведомил его об ответных мерах и долбил, пока он не сделал пустой жест и опубликовал какой-то недоделанный и абсолютно взятый с потолка перечень людей, против которых будут вводится санкции в будущем, если он так решит и это потребуется. Ни один из них не под санкциями на сегодня.

Он на встрече G7 в прошлом году прямо сказал, что не знает, чей Крым и вполне возможно, так как там живут русские, нужно признать его русским. После чего, его официальные подтиралы срочно начали менять и подтирать его контекст, смысл, слова и стенограмму его речей никогда не опубликовывали там. Типа всё неправда, хотя сообщили об этом немецкие участники этой встречи - помощники Меркель.

Он на Хельсинкской встрече с Путиным вообще обделался по полной, признав, что Путин куда более прав, чем ЦРУ, ФБР и все наши компетентные органы.

И конечно же всё это на фоне постоянной ротации, увольнений, ухода членов кабинета, которые, даже если не очень умны, но даже они понимают, насколько под вопросом патриотизм, хорошие намерения и возможность держать язык за зубами о многих моментах национальной стратегии и безопасности у президента США. Ах да, я забыл, никакой стратегии ни в чём и ни о чём, данный президент просто не имеет и работает методом тыка, где положительных моментов от силы 10-15%, а всё остальное провал.

Но зато дали Джавелины и на этом можно построить целую теорию о том, как Трамп озабочен Украиной и Путиным.

Про последний скандал, где офицер разведки США поймал его на словах, что он даст помощь Украине лишь в обмен на грязь на сына политического соперника по выборам, я даже не говорю. Это только начинает расти и обрастать деталями.

Так и живём.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр Флинт Александр Флинт
Темы
Российско-украинский конфликт Политические скандалы в США Военная помощь Украине
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
США
Теги
Новости России война
Источник
Источник: Facebook Александра Флинта
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel