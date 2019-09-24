Что нужнее Россия или Украина?

Именно так стоит вопрос у президента США, которому совершенно откровенно мешают санкции наложенные из-за российкого вторжения в Украину. Realpolitik нашего времени, где абсолютно плевать на демократию и какие-то договорённости. Всё решают только вооружённые силы и толстые кошельки.

Washington Post написала, что Трамп назвал помощь Украине бессмысленной. Президент США считает, что такая помощь Киеву "провоцирует Россию". Глава Белого дома в последние годы неоднократно высказывался за улучшение отношений с Россией.

Трамп случайно говорил это много раз, так как именно так и думает. И никаким другом Украины он никогда не был. Он просто на своём первом сроке и не может всё говорить, как он бы хотел, хотя очень хочет.

Он хотел бы снять санкции, но Конгресс забрал у него полномочия. Именно забрал, против его желаний.

Новости Американская разведка сдала Трампа

Он бы хотел не вводить санкции Конгресса, но Конгресс уведомил его об ответных мерах и долбил, пока он не сделал пустой жест и опубликовал какой-то недоделанный и абсолютно взятый с потолка перечень людей, против которых будут вводится санкции в будущем, если он так решит и это потребуется. Ни один из них не под санкциями на сегодня.

Он на встрече G7 в прошлом году прямо сказал, что не знает, чей Крым и вполне возможно, так как там живут русские, нужно признать его русским. После чего, его официальные подтиралы срочно начали менять и подтирать его контекст, смысл, слова и стенограмму его речей никогда не опубликовывали там. Типа всё неправда, хотя сообщили об этом немецкие участники этой встречи - помощники Меркель.

Он на Хельсинкской встрече с Путиным вообще обделался по полной, признав, что Путин куда более прав, чем ЦРУ, ФБР и все наши компетентные органы.

И конечно же всё это на фоне постоянной ротации, увольнений, ухода членов кабинета, которые, даже если не очень умны, но даже они понимают, насколько под вопросом патриотизм, хорошие намерения и возможность держать язык за зубами о многих моментах национальной стратегии и безопасности у президента США. Ах да, я забыл, никакой стратегии ни в чём и ни о чём, данный президент просто не имеет и работает методом тыка, где положительных моментов от силы 10-15%, а всё остальное провал.

Но зато дали Джавелины и на этом можно построить целую теорию о том, как Трамп озабочен Украиной и Путиным.

Про последний скандал, где офицер разведки США поймал его на словах, что он даст помощь Украине лишь в обмен на грязь на сына политического соперника по выборам, я даже не говорю. Это только начинает расти и обрастать деталями.

Так и живём.

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