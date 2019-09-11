"Великий комбинатор"

У меня всё время впечатление, что Трамп страдает комплексом неполноценности. Потому любой с мнением или c неприятными вопросами около него не задерживается. Уже около 85 человек в его команде сменилось или уволено за 2,5 года. А это, не есть хорошо, если очень мягко выразиться.

Но это было бы пол беды. Трамп, видимо для самоудовлетворения, пытается достигнуть невозможного для любого предыдущего президента. То есть если подробно.

Например, берём лидера Северной Кореи. Трамп с ним несколько раз встречается, фотографируется, что-то ему там напевает и обещает. Лидер Северной Кореи использует это как огромный прорыв своей личной дипломатии - он уже не изгой, с ним сам президент Америки за руку здоровался. То есть для его забитых и загнанных подданных, это эдакий триумф любимого лидера. Чего же добивается этой встречей Трамп, кроме как помогает лидеру Северной Кореи - ничего, ровным счётом. Северная Корея разоружаться не желает и возобновила тестирование своих ракет. Однако Трамп считает, что раз он первый из президентов Америки ступил на северокорейскую землю и беседовал с её лидером, это означает бессмертие в истории.

Таким же по смыслу была и затея пригласить лидеров талибов в Кемп Девид, для решения спорных вопросов. Опять-таки Трамп, как и с лидером Северной Кореи думает, что своим неимоверным талантом переговорщика он сможет всех склонить к сделке с ним. К счастью встреча не состоялась, так как талибан очередной раз занимается терроризмом, убивает американских солдат и таким образом показывает, что на самом деле они думают о переговорах с Америкой и Трампом лично.

Дональд Трамп и Владимир Путин Утро.ру

Третьим номером идёт никем не объявленная, но абсолютно реальная вторая перезагрузка с Россией и Путиным лично. Столько комплиментов, унижений, лжи и подхалимажа от Трампа к Путину я не наблюдал ни у одного русского вассала со времён развала СССР. Разве что путинские министры выказывают ему похожее подобострастие. А Трамп президент Америки, который прилюдно поставил под сомнение слова своей собственной разведки, но при этом поверил гбшному президенту России на той, просто позорной для Америки, пресс-конференции в Хельсинки.

Правда, обнадёживает то, что в случае с русскими, Конгресс куда более прагматичен и не питает насчёт Путина никаких иллюзий. Потому несмотря на истерики и сопротивление Трампа, Конгресс регулярно связывает его всё новыми различными законодательными актами, которые играют роль смирительных верёвок и не дают буйному разнести всю больницу. Недаром в российской Думе в открытую говорят, что "Трамп - он вполне свой, нормальный мужик, а вот Конгресс - вот там сидит полное дерьмо и именно они не дают ему ничего сделать!!!". Потому понимая этот расклад - я к счастью или несчастью понимаю, что Вторая Перезагрузка будет столь же неудачной как Первая.

Новости Раскол России

Но если в Первой Перезагрузке Обама законно имел право не понимать и иметь иллюзии насчёт силы, власти и порядочности Медведева (Обама просто не мог умом врубиться, что Медведев чисто потешно-показушный президент, место-блюститель трона), а Путина, просто не учитывал, который мгновенно сорвал всё это и закончил как таковое, то Вторая Перезагрузка у Трампа, непосредственно с самим Путиным, не имеет под собой ни малейшей конструктивной мысли, надежды на улучшение и даже не имеет почвы для разговоров. Потому зачем Трамп продолжает этот броманс с Путиным - оставлю эти догадки для моих читателей.

Четвёртая попытка прослыть великим решителен проблем и задач Трамп пытался быть с лидером Китая. Он с ним тоже встречался, пел ему дифирамбы, останавливал свои собственные решения и... в конечном счёте остался ни с чем. Лидер Китая, действует в интересах Китая. Как и должен. А вот нынешний лидер Америки действует сообразно своему ненасытному и явно ущемлённому эго, где он хочет прослыть новым Рузвельтом или Вилсоном, которые вели главные переговоры с союзниками и врагами и добивались почётных результатов.

Последним, чем нас предлагают осчастливить - это личная встреча Трампа с Рухани, лидером Ирана. Даже если Рухани, сам по себе хотел бы договориться с Америкой, он абсолютно не самостоятельная фигура в правительстве Ирана. Любой государственный деятель Ирана находится под контролем Совета Юристов (старейшин) - где собираются основные лидеры шиитов в ранге не меньше, чем аятолла и которые считаются Марджой или авторитетом по делам исламского права и администрации, согласно шариату и также правил у конкретно шиитов. И всё что Рухани решает в таком вопросе будет поставлено на одобрение Совета Юристов.

Потому шанс на достижение какой-то договорённости, лучшей чем та, что была у Обамы - практически нулевой. Если бы Трамп оставил в покое предыдущее соглашение Обамы и попытался бы добавить к нему ещё одно, которое решало бы проблемы средств доставки ядерного оружия и разработку ракет, а также его окончание через 10 лет, то эта позиция была бы куда более логичной и справедливой в таком деле. Вместо этого Трамп односторонне убивает существующий договор, а потом требует с ним же составлять другой, но лучший.

Чисто из понятий дипломатии - кто в здравом уме хочет о чём-то беседовать с человеком, который уже нарушил своё слово, данное его предшественником, а это в данном случае Трамп и американская сторона. Особенно пикантно это смотрится, после того, как американская разведка и проверки подписали ежегодное подтверждение, что Иран договор соблюдал. И если Иран договор соблюдает, то на какой основе Трамп разрывает его? Просто потому что он считает его недостаточным?

В общем если всё это серьёзно разбирать и находить концы, как разумеется в таком формате, я просто не могу, то с самого начала видно только одно - Трамп из чисто личных, очень психологических соображений, пытается выставить себя если не новым Цезарем современности (он на него просто не тянет никак), то уж точно каким-то новым царём Соломоном, который личной встречей с лидерами мира решает любые задачи и проблемы, столь велика его мудрость и слава, что никто не устоит перед его гением.

А результаты этих встреч, столь жалкие, что даже перечислять их не стоит. Однако мне понятно одно - кроме как в Израиле, Трамп не имеет никакой сколь-нибудь внятной внешней политики. Он не может долго выдержать ни одного помощника или советника, кто умнее его и предлагает, что то, что ему не нравится или умаляет его роль переговорщика. Он считает, что все американские президенты, вся американская разведка, вся американская оборона и вся американская дипломатия до него - это сплошные неудачники и простофили и только он один понимает и может предложить новые решения, которые столь велики по смыслу и глубине, что поразят даже врагов США.

При этом напрашивается параллель с поучительной сказкой, где несмотря на жуткие претензии, король то по-настоящему абсолютно голый. И ему это не говорят в лицо, только потому что он представляет самую мощную страну в мире и чисто из этикета. Хотя в реалии, все прекрасно понимают - чего стоит этот Трамп на самом деле. Если бы это только понимали наши хорошие партнёры - это было бы стыдно, но поправимо. Проблема в том, что это понимают и активно используют наши враги. К счастью Трамп может достаточно мало и система его надёжно держит, но факт мирового позора - иметь такого президента, ничем не отменяется.

Сдаётся мне, что наш президент на самом деле не столько какой-либо даровитый решатель проблем, переговорщик и находитель компромиссов, сколько обыкновенный аферист, шапкозакидатель и неудачный "великий комбинатор", в игре с настоящими асами интриг в международной геополитике, где шансов у него в схватке с ними, никаких нет.

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