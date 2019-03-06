Я с подачи Алексея Цветкова, всё-таки выбрался в книжный магазин и купил книгу Роберта Кейгана. Читается она лично для меня просто. Написана простым языком. И также, я всё время понимаю, что ничего нового вроде бы не читаю. Однако - новое есть и это выводы.

К тексту Алексея Цветкова добавлю следующее, что мне кажется важным.

1. Основная идея, которая существовала на всём Западе, как основополагающая, до событий в Украине и прихода к власти Трампа, была идея Франсиса Фукуямы, американского политолога и философа, который провозгласил в своей книге 1992 года "Конец истории и последний человек", что вся логика событий и развитие человечества, после Холодной войны, обязательно придёт к либеральной демократии или западному образцу. Сейчас, к сожалению, эта теория, абсолютно точно себя не оправдала или переход займёт куда больше времени, чем Фукуяма ожидал.

2. Кейган в своей книге фактически и описывает то промежуточное состояние, которое сложилось в мире. Либеральная демократия вселенского типа ещё не достигнута, но коммунизм уже умер. И вот его мысль именно в том, что Америка после того, как 2 раза вытягивала из полного мрака Европу, затем обороняла и обустраивала её, разочарована увиденным и получила шок в результате Иракской войны.

3. Я знаю, многие просто не могут понять, почему Америка, распространитель демократии, не считает нужным её продвигать силой дальше. Ведь ясное дело - Саддам Хусейн был монстром и убрать его - дело само по себе благое. А всё потому, что Америка не имеет возможности, а может и достаточно желания, заниматься постройкой страны, после её поражения. Обычно американцы делегируют эти обязанности местному населению, которое под их руководством, само строит для себя. Таким образом, эта американская оккупация не видится местным населением как оккупация. Западная Европа не боялись американцев и их баз на своей территории, так как знали - Америка не СССР и уйдёт рано или поздно. Но в Ираке и до этого Вьетнаме это не сработало.

4. И вот на волне разочарования, плюс целого ряда проблем у себя дома - Америка, да, уходит с роли международного жандарма. И началось это не с Трампа, а с Обамы, который шёл на почти тех же лозунгах, что Трамп, об изменениях и о фактическом изоляционизме Америки в новом веке.

5. Всё вроде бы ничего, но тут внезапно выяснилось, что западный мир, который прелестно и безбедно существовал под надёжной американской дланью, почти 75 лет, оказался абсолютно не готов быть сам по себе и заниматься своими проблемами на том же глобальном уровне. И потому уже сейчас слышны голоса, если не паники, то серьёзнейшей обеспокоенности - "а на кого ты нас, отец родной, бросаешь???"

6. Как результат Кейган пишет, что мир станет не просто более опасным, а опасным в несколько раз. Всё потому, что Америкa просто устала быть нянькой, тратить триллионы долларов на кого-то, постоянно слышать упрёки в свой адрес и при этом оказаться с целым рядом нерешённых проблем, которые, фактически за американский счёт, все остальные западные страны, которые могли не беспокоиться о себе и своей обороне, давно решили.

7. И выход - Кейган не предлагает ничего. Этого никто не знает. Одно становится ясным - если человек покинет свои города, природа, леса, джунгли разрушат их за какие-то 25-40 лет. А в джунглях выживают либо подготовленные, либо монстры-дикари.

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