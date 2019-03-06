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/Блоги - Новости мира

Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозревательВсе статьи автора

Америкa устала быть нянькой и тратить триллионы долларов на всех

11.8т

Я с подачи Алексея Цветкова, всё-таки выбрался в книжный магазин и купил книгу Роберта Кейгана. Читается она лично для меня просто. Написана простым языком. И также, я всё время понимаю, что ничего нового вроде бы не читаю. Однако - новое есть и это выводы.

К тексту Алексея Цветкова добавлю следующее, что мне кажется важным.

1. Основная идея, которая существовала на всём Западе, как основополагающая, до событий в Украине и прихода к власти Трампа, была идея Франсиса Фукуямы, американского политолога и философа, который провозгласил в своей книге 1992 года "Конец истории и последний человек", что вся логика событий и развитие человечества, после Холодной войны, обязательно придёт к либеральной демократии или западному образцу. Сейчас, к сожалению, эта теория, абсолютно точно себя не оправдала или переход займёт куда больше времени, чем Фукуяма ожидал.

2. Кейган в своей книге фактически и описывает то промежуточное состояние, которое сложилось в мире. Либеральная демократия вселенского типа ещё не достигнута, но коммунизм уже умер. И вот его мысль именно в том, что Америка после того, как 2 раза вытягивала из полного мрака Европу, затем обороняла и обустраивала её, разочарована увиденным и получила шок в результате Иракской войны.

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3. Я знаю, многие просто не могут понять, почему Америка, распространитель демократии, не считает нужным её продвигать силой дальше. Ведь ясное дело - Саддам Хусейн был монстром и убрать его - дело само по себе благое. А всё потому, что Америка не имеет возможности, а может и достаточно желания, заниматься постройкой страны, после её поражения. Обычно американцы делегируют эти обязанности местному населению, которое под их руководством, само строит для себя. Таким образом, эта американская оккупация не видится местным населением как оккупация. Западная Европа не боялись американцев и их баз на своей территории, так как знали - Америка не СССР и уйдёт рано или поздно. Но в Ираке и до этого Вьетнаме это не сработало.

4. И вот на волне разочарования, плюс целого ряда проблем у себя дома - Америка, да, уходит с роли международного жандарма. И началось это не с Трампа, а с Обамы, который шёл на почти тех же лозунгах, что Трамп, об изменениях и о фактическом изоляционизме Америки в новом веке.

5. Всё вроде бы ничего, но тут внезапно выяснилось, что западный мир, который прелестно и безбедно существовал под надёжной американской дланью, почти 75 лет, оказался абсолютно не готов быть сам по себе и заниматься своими проблемами на том же глобальном уровне. И потому уже сейчас слышны голоса, если не паники, то серьёзнейшей обеспокоенности - "а на кого ты нас, отец родной, бросаешь???"

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6. Как результат Кейган пишет, что мир станет не просто более опасным, а опасным в несколько раз. Всё потому, что Америкa просто устала быть нянькой, тратить триллионы долларов на кого-то, постоянно слышать упрёки в свой адрес и при этом оказаться с целым рядом нерешённых проблем, которые, фактически за американский счёт, все остальные западные страны, которые могли не беспокоиться о себе и своей обороне, давно решили.

7. И выход - Кейган не предлагает ничего. Этого никто не знает. Одно становится ясным - если человек покинет свои города, природа, леса, джунгли разрушат их за какие-то 25-40 лет. А в джунглях выживают либо подготовленные, либо монстры-дикари.

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Автор
Александр ФлинтАлександр Флинт
Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
СШАдемократия
Источник
Источник:Facebook Александра Флинта
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Комментарии на сайте не модерированы
Kampfer Malloy
Kampfer Malloy
Америка свою экономику подняла на двух мировых войнах. Тем самым вылезла из затяжной великой депрессии. (а, ну да, их спасло строительство дорог , мостов и коровников, вот прям в 39ом так бабах и спасло и кризис закончился, когда европа уже горела во всю:)) Почему все эти авторы книг не могут просмотреть хотя бы краткий курс истории, а сразу все туда же книжки штамповать.
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Тимчук Нина
Тимчук Нина
Kampfer Malloy, Все правильно, но она могла это сделать став на сторону Гитлера, Да, она улучшила положение в стране, но при этом стала на сторону добра и при этом и сама понесла человеческие жертвы. И когда советская сторона принимала помощь, без которой война прокатилась бы еще дальше в Россию,( может тогда не хотелось бы многим " повторять")и длилась дольше и вообще результаты были иными,тогда не думалось, а как, там США, не побеждает ли она свой кризис?
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
А квадрильоны со всех не устала рубить?или аткеля капуста?или на территории штатов охуеть дешевле производство и продукцию покупают миллионами тон ?був кинь да зьиздывся ,уже давно все держится на военной составляющей,хитрой и хищной политике и разводе так наз.рпзвиаающихся стран,которые уже развиваются лет шестьдесят,по бедному .и ещё будут развиваться лет..вечно.пока будет существовать бандит под именем США .
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Тимчук Нина, ответом на ваш вопрос ,есть первая мировая война.и так наз.октябрская революция ,как была втянута Рос.Империя .вы наверняка знаете,ну а то что революцию придумали в Тверской или Тамбовской глуши. может верить только законченный олигофрен.. пы.сы..то что тогда все пошло "не так".это уже другая тема ,если вы интересовались событиями..
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Тимчук Нина
Тимчук Нина
Elonka Elonka, А кто мешал СССр вести такую политику? Может отличие в том, что она не приростала колониями, подгребая под себя зазевавшихся и ослабленных, а все , что добывала использовал для свей страны. Ведь Великобритания давно решила, что в нынешние времена,колонии это дорого.Чтобы много не говорить, свежие примеры, пусть не колонии, зачем России Приднестровье, Осетия , Крым, пользы 0, только расходы.и никакого развития ни у себя ,ни у них. Величие это льстит, но когда голый зад ,как-то неловко получается. если знаете советскую шутку.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Да, проблемный контекст у статьи...
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