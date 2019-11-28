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29 ноября • обновлено в 11:28
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Албанию "смяло" второе за сутки землетрясение: десятки жертв

13.7т
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В Албании 27 ноября произошло второе за сутки землетрясение магнитудой 5,5. Тем временем, количество жертв выросло уже до 40 человек.

Как сообщает Euronews, трясти начало в 16:45 по центральноевропейскому времени в 19 км к юго-западу от Мамурраса, недалеко от прибрежного города Дуррес (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Именно он больше всех пострадал во время предыдущих сильных толчков. В этот раз эпицентр располагался в Адриатическом море.

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Вслед за Албанией: еще одну страну всколыхнуло мощное землетрясение
Землетрясение в Албании

Землетрясение в Албании

Землетрясение в Албании

Землетрясение в Албании

ANSA

Толчки были ощутимы в 40 километрах от столицы Албании.

Землетрясение в Албании

Землетрясение в Албании

ANSA

Землетрясение в Албании

Землетрясение в Албании

intramuralweb.ga

Землетрясение в Албании

Землетрясение в Албании

intramuralweb.ga

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате 18 местных жителей погибли, пострадали более 600 человек.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Албания
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Печальная история.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И шо плакать?у нас своих проблем хватает ещё о албанцах думать
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