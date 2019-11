Албанию "смяло" второе за сутки землетрясение: десятки жертв

В Албании 27 ноября произошло второе за сутки землетрясение магнитудой 5,5. Тем временем, количество жертв выросло уже до 40 человек.

Как сообщает Euronews, трясти начало в 16:45 по центральноевропейскому времени в 19 км к юго-западу от Мамурраса, недалеко от прибрежного города Дуррес (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Именно он больше всех пострадал во время предыдущих сильных толчков. В этот раз эпицентр располагался в Адриатическом море.

Толчки были ощутимы в 40 километрах от столицы Албании.

Emergency workers in Albania race against time to find earthquake survivors. Tirana declared a state of emergency in the areas hardest-hit by a 6.4 magnitude earthquake: the coastal city of Durres and the town of Thumanehttps://t.co/iU1K9wmmNk pic.twitter.com/pod587iEgR