Албанию настигло новое мощное землетрясение: все подробности, фото и видео

Неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4 произошло.

Как сообщает Геологическая служба США (USGS), оно было зафиксировано в 02:54 по времени UTC в ночь на 26 ноября. В результате пострадали сотни человек, разрушены несколько домов, передает "РИА Новости". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 10 километрах к северо-западу от города Шиджак рядом с Тираной. Очаг залегал на глубине 12 километров.

Землетрясение в Албании

Землетрясение в Албании

Землетрясение в Албании Twitter Gibson Lumayog

Сильные подземные колебания ощущались непосредственно в столице, а также в городе Дурресе, который расположен ближе всего к эпицентру. Там рухнули некоторые здания.

Землетрясение в Албании Twitter Gibson Lumayog

Землетрясение в Албании Twitter Gibson Lumayog

Землетрясение в Албании Twitter Gibson Lumayog

Fuerte sismo de magnitud 6.4 en Albania deja daños y heridos - Catastrofes Mundiales https://t.co/napozkZSVv — gibson lumayog (@gibsoon111) November 26, 2019

#ÚLTIMAHORA

Reportan graves daños estructurales en edificios en #Durres #Albania tras el fuerte #sismo de magnitud 6,4 en la escala de Richter. pic.twitter.com/LWZd0pf6mn — Mario Morínigo Moray (@mmmoray) November 26, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 сентября в Албании произошло сильнейшее за последние 30 лет землетрясение, в результате которого более 100 человек были травмированы.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!