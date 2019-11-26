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26 ноября • обновлено в 09:03
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Албанию настигло новое мощное землетрясение: все подробности, фото и видео

1.7т
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Неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4 произошло.

Как сообщает Геологическая служба США (USGS), оно было зафиксировано в 02:54 по времени UTC в ночь на 26 ноября. В результате пострадали сотни человек, разрушены несколько домов, передает "РИА Новости". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 10 километрах к северо-западу от города Шиджак рядом с Тираной. Очаг залегал на глубине 12 километров.

Землетрясение в Албании

Землетрясение в Албании

Землетрясение в Албании

Землетрясение в Албании

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Землетрясение в Албании

Землетрясение в Албании

Twitter Gibson Lumayog

Сильные подземные колебания ощущались непосредственно в столице, а также в городе Дурресе, который расположен ближе всего к эпицентру. Там рухнули некоторые здания.

Землетрясение в Албании

Землетрясение в Албании

Twitter Gibson Lumayog

Землетрясение в Албании

Землетрясение в Албании

Twitter Gibson Lumayog

Землетрясение в Албании

Землетрясение в Албании

Twitter Gibson Lumayog

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 сентября в Албании произошло сильнейшее за последние 30 лет землетрясение, в результате которого более 100 человек были травмированы.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Албания
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