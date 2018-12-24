''Аль-Каида'' готовит теракты в Европе: британский министр предупредил об угрозе

Боевики террористической группировки "Аль-Каида" начали осваивать технические средства, которые позволяют сбивать пассажирские самолеты в Европе.

С таким предупреждением выступил заместитель главы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес, сообщает газета The Sunday Times.

Данные британских разведывательных служб показывают, что террористы планировали использовать начиненные взрывчаткой беспилотники.

Боевики"Аль-Каиды" Ipress

"Угроза для авиации — реальна, "Аль-Каида" возрождается, они провели реорганизацию. У них все больше и больше замыслов в отношении Европы, они уже освоили новые средства и по-прежнему стремятся к осуществлению атак на воздушный транспорт", - сказал замглавы МВД.

Уоллес отметил, что британское правительство выделило $31,6 млн на программу МВД и министерства транспорта, целью которой является "обеспечения большей защиты самолетов" от действий террористов.

По его словам, угроза терроризма не дает "уснуть" британским правоохранителям, считать, что она ликвидирована, нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Тунисе был убит главный помощник лидера "Аль-Каиды" алжирец Билель Коби.