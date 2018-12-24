''Аль-Каида'' готовит теракты в Европе: британский министр предупредил об угрозе

Боевики террористической группировки "Аль-Каида" начали осваивать технические средства, которые позволяют сбивать пассажирские самолеты в Европе.
С таким предупреждением выступил заместитель главы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес, сообщает газета The Sunday Times.
Данные британских разведывательных служб показывают, что террористы планировали использовать начиненные взрывчаткой беспилотники.
Боевики"Аль-Каиды"
Ipress
"Угроза для авиации — реальна, "Аль-Каида" возрождается, они провели реорганизацию. У них все больше и больше замыслов в отношении Европы, они уже освоили новые средства и по-прежнему стремятся к осуществлению атак на воздушный транспорт", - сказал замглавы МВД.
Уоллес отметил, что британское правительство выделило $31,6 млн на программу МВД и министерства транспорта, целью которой является "обеспечения большей защиты самолетов" от действий террористов.
По его словам, угроза терроризма не дает "уснуть" британским правоохранителям, считать, что она ликвидирована, нельзя.
Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Тунисе был убит главный помощник лидера "Аль-Каиды" алжирец Билель Коби.