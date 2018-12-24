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''Аль-Каида'' готовит теракты в Европе: британский министр предупредил об угрозе

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Боевики террористической группировки "Аль-Каида" начали осваивать технические средства, которые позволяют сбивать пассажирские самолеты в Европе.

С таким предупреждением выступил заместитель главы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес, сообщает газета The Sunday Times.

Данные британских разведывательных служб показывают, что террористы планировали использовать начиненные взрывчаткой беспилотники.

Боевики

Боевики"Аль-Каиды"

Ipress

"Угроза для авиации — реальна, "Аль-Каида" возрождается, они провели реорганизацию. У них все больше и больше замыслов в отношении Европы, они уже освоили новые средства и по-прежнему стремятся к осуществлению атак на воздушный транспорт", - сказал замглавы МВД.

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Уоллес отметил, что британское правительство выделило $31,6 млн на программу МВД и министерства транспорта, целью которой является "обеспечения большей защиты самолетов" от действий террористов.

По его словам, угроза терроризма не дает "уснуть" британским правоохранителям, считать, что она ликвидирована, нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Тунисе был убит главный помощник лидера "Аль-Каиды" алжирец Билель Коби.

Место
Великобритания
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Где Скрипали?
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CARGO 100
CARGO 100
Andreevski Andrey, в Европе ...
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