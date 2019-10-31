Главная Новости
31 октября • обновлено в 20:00
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Уже выбрали нового: Пентагон и ИГИЛ подтвердили гибель главаря террористов

1.2т Читать материал на украинском

В Пентагоне (США) заявили, что результаты ДНР-анализа с абсолютной точностью подтвердили личность ликвидированного главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Результаты экспертизы озвучил на брифинге глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Срочный анализ показал прямое соответствие между образцами ДНК", – сказал он. По словам Маккензи, вероятность того, что это не были останки именно аль-Багдади, составляет 1 к 104 септиллионам (число с 24 нолями – Ред.).

Новости
"Главарь ИГИЛ мертв!" Россия внезапно выдвинула жесткое требование США

Пентагон и ИГИЛ подтвердили гибель аль-Багдади

Пентагон и ИГИЛ подтвердили гибель аль-Багдади

ВВС

По данным Reuters, террористическая организация "Исламское государство" также подтвердила смерть своего лидера аль-Багдади. Кроме того, на опубликованной террористами записи также говорится о гибели Абу Хасана Аль-Мухаджира, который считался правой рукой лидера ИГИЛ.

Было названо имя нового главаря террористов. Им стал некий Абу Ибрахим Аль-Хашими Аль-Курейши.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
США
Тег
ИГИЛ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel