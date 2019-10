Уже выбрали нового: Пентагон и ИГИЛ подтвердили гибель главаря террористов

В Пентагоне (США) заявили, что результаты ДНР-анализа с абсолютной точностью подтвердили личность ликвидированного главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Результаты экспертизы озвучил на брифинге глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Срочный анализ показал прямое соответствие между образцами ДНК", – сказал он. По словам Маккензи, вероятность того, что это не были останки именно аль-Багдади, составляет 1 к 104 септиллионам (число с 24 нолями – Ред.).

По данным Reuters, террористическая организация "Исламское государство" также подтвердила смерть своего лидера аль-Багдади. Кроме того, на опубликованной террористами записи также говорится о гибели Абу Хасана Аль-Мухаджира, который считался правой рукой лидера ИГИЛ.

Было названо имя нового главаря террористов. Им стал некий Абу Ибрахим Аль-Хашими Аль-Курейши.

“The individuals who planned and conducted this mission are quiet professionals focused on their mission above glory or recognition. Committed people did hard, risky work, and they did it well.” - @CENTCOM Commander Gen. Frank McKenzie Jr. pic.twitter.com/Una3V5h0L8