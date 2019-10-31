Уже выбрали нового: Пентагон и ИГИЛ подтвердили гибель главаря террористов

В Пентагоне (США) заявили, что результаты ДНР-анализа с абсолютной точностью подтвердили личность ликвидированного главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Результаты экспертизы озвучил на брифинге глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Срочный анализ показал прямое соответствие между образцами ДНК", – сказал он. По словам Маккензи, вероятность того, что это не были останки именно аль-Багдади, составляет 1 к 104 септиллионам (число с 24 нолями – Ред.).

Пентагон и ИГИЛ подтвердили гибель аль-Багдади ВВС

По данным Reuters, террористическая организация "Исламское государство" также подтвердила смерть своего лидера аль-Багдади. Кроме того, на опубликованной террористами записи также говорится о гибели Абу Хасана Аль-Мухаджира, который считался правой рукой лидера ИГИЛ.

Было названо имя нового главаря террористов. Им стал некий Абу Ибрахим Аль-Хашими Аль-Курейши.

“The individuals who planned and conducted this mission are quiet professionals focused on their mission above glory or recognition. Committed people did hard, risky work, and they did it well.” - @CENTCOM Commander Gen. Frank McKenzie Jr. pic.twitter.com/Una3V5h0L8 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) October 31, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщение о ликвидации главаря "Исламского государства" (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади. Он отметил, что тот был "больным и развращенным человеком". Трамп также назвал соратников Багдади неудачниками, которые "понятия не имели, во что они попадают".

Затем, 30 октября, Трамп заявил, что в Сирии американские военнослужащие ликвидировали еще одного террориста "Исламского государства".

В сети появилось видео спецоперации по уничтожению аль-Багдади.

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