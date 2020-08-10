Акции протеста в Минске разгоняли пулями, гранатами и водометами. Видео с пострадавшими

В воскресенье, 9 августа, в Минске (Беларусь) после окончания голосования на выборах президента, начались массовые протесты.

Как сообщает "Радыё Свабода", тысячи беларусов собрались в центре столицы, выступая против нечестной, по их мнению, избирательной кампании и фальсификации выборов.

К разгону протестов власти Беларуси привлекли силовиков, в частности ОМОН (отряд милиции особого назначения). В министерстве внутренних дел страны сообщили, что для разгона людей применяли свето-шумовые гранаты и специальную технику – машины с водометом.

Протесты в Минске

По словам очевидцев, силовики применяли баллоны со слезоточивым газом и стреляли в людей резиновыми пулями.

"Сбили с ног (сотрудники ОМОНа – Ред.) впятером и били дубинкам и ногами. Это не люди, а звери какие-то. И мат, один сплошной мат. Перешли все пределы. Я не знаю, как можно защищать эту власть, которая антинародная", – рассказал пострадавший на митинге беларус.

ОМОН

Другой очевидец сообщил, что силовики силой запихивали людей в автозаки. Также он рассказал, что силовики применяли свето-шумовые гранаты и резиновые пули, но также были пострадавшие, у которых раны были похожи огнестрельные.

По словам других очевидцев, автозак въехал в толпу и буквально проехал по людям.

"За что любили наши бабушки президента (Александра Лукашенко – Ред.)? За то, что не было войны? Но он сам ее устроил", – сказал один из протестующих.

Гильзы от резиновых пуль и свето-шумовой гранаты

Гильзы от резиновых пуль и свето-шумовой гранаты

Следы от попадания резиновых пуль

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси озвучили первые результаты экзит-полов на выборах президента.