"Активно обсуждается": в Кремле придумали, как спасти Дерипаску

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одной из возможных форм спасения от последствий санкции США компании российского олигарха Олега Дерипаски "Русал" является временная национализация.

"В экспертных кругах сейчас фигурируют различные точки зрения на предмет того, как можно помочь компаниям, это одна из них", – заявил он, передает "Коммерсантъ".

По его словам, нужно принимать во внимание мнение акционеров.

"Здесь важно принимать во внимание мнение все-таки акционеров компании и собственников компании, возможности правительства, поэтому в данном случае речь идет об одной из точек зрения, которая сейчас активно обсуждается", - подчеркнул Песков.

Отмечается, что глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин не исключил, что придется выкупить часть акций "Русала" или других компаний под санкциями.

По его словам, сложности схемы связаны с тем, что национализация по закону возможна с компенсацией по справедливой цене.

Как сообщал "Обозреватель", российский экономист Дмитрий Травин заявил, что Дерипаске придется самостоятельно расхлебывать проблемы из-за санкций США.