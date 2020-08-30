Сторонники Black Lives Matter снесли памятник первому премьеру Канады Макдональду. Видео

В Монреале активисты движения Black Lives Matter снесли с постамента памятник первому канадскому премьер-министру Джону Макдональду.

Это произошло днем 29 августа после мирного марша против расизма, в ходе которого активисты также требовали прекратить финансирование полиции, передает CBC.ca (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналисты рассказали, что группа людей взобралась на постамент, привязала к памятнику веревку и развесила вокруг флаги. При падении у статуи отбилась голова, а "тело" Макдональда разрисовали баллончиками.

Статуя упала на землю. CBC.ca

У памятника отвалилась голова. CBC.ca

Неясно, какое отношение имеют те, кто разрушил статую, к маршу. Организатор акции протеста, с которым связались журналисты, отказался от комментариев.

Мэр Монреаля Валери Плант в своем Twitter-аккаунте выразила сожаление из-за вандализма протестующих.

"Очевидно, что такие жесты нельзя ни принимать, ни терпеть", – написала она.

"Некоторые исторические памятники здесь, как и повсюду, находятся в центре эмоциональных споров. Я повторяю, что предпочитаю помещать их в контекст, а не сносить", – добавила Плант.

На памятнике нарисовали граффити

Памятник Джону Макдональду. BC Local News

В листовке, которую распространяли во время акции, сказано: "Сэр Джон А. Макдональд был сторонником превосходства белой расы. Он организовал геноцид коренных народов, создав жестокую систему школ-интернатов, а также продвигая другие меры, направленные против коренных народов и традиций".

В воскресенье утром городские рабочие начали восстановление памятника.

Статую поставили на место. CBC.ca

Статуя Макдональда, первого премьер-министра Канады, в последние годы была местом неоднократных граффити, и ее часто обливали красной краской. В 1992 году памятник был обезглавлен неизвестными вандалами.

Сообщение Валери Плант. Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ходе беспорядков в Портленде (штат Орегон, США) застрелили мужчину. Столкновения произошли между демонстрантами, выступавшими в поддержку полиции и президента США Дональда Трампа, и активистами движения Black Lives Matter.