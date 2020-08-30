Сторонники Black Lives Matter снесли памятник первому премьеру Канады Макдональду. Видео

В Монреале снесли памятник Джону Макдональду.
В Монреале активисты движения Black Lives Matter снесли с постамента памятник первому канадскому премьер-министру Джону Макдональду.
Это произошло днем 29 августа после мирного марша против расизма, в ходе которого активисты также требовали прекратить финансирование полиции, передает CBC.ca (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Журналисты рассказали, что группа людей взобралась на постамент, привязала к памятнику веревку и развесила вокруг флаги. При падении у статуи отбилась голова, а "тело" Макдональда разрисовали баллончиками.
Статуя упала на землю. CBC.ca
У памятника отвалилась голова. CBC.ca
Неясно, какое отношение имеют те, кто разрушил статую, к маршу. Организатор акции протеста, с которым связались журналисты, отказался от комментариев.
Мэр Монреаля Валери Плант в своем Twitter-аккаунте выразила сожаление из-за вандализма протестующих.
"Очевидно, что такие жесты нельзя ни принимать, ни терпеть", – написала она.
"Некоторые исторические памятники здесь, как и повсюду, находятся в центре эмоциональных споров. Я повторяю, что предпочитаю помещать их в контекст, а не сносить", – добавила Плант.
На памятнике нарисовали граффити
Памятник Джону Макдональду. BC Local News
В листовке, которую распространяли во время акции, сказано: "Сэр Джон А. Макдональд был сторонником превосходства белой расы. Он организовал геноцид коренных народов, создав жестокую систему школ-интернатов, а также продвигая другие меры, направленные против коренных народов и традиций".
В воскресенье утром городские рабочие начали восстановление памятника.
Статую поставили на место. CBC.ca
Статуя Макдональда, первого премьер-министра Канады, в последние годы была местом неоднократных граффити, и ее часто обливали красной краской. В 1992 году памятник был обезглавлен неизвестными вандалами.
Statue taken down today in so-called #Montreal #BlackLivesMatter #DefundPolice #manifencours #decolonize Kanada pic.twitter.com/0TYGayWUiK— Nore (@noreornot) August 29, 2020
Сообщение Валери Плант. Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ходе беспорядков в Портленде (штат Орегон, США) застрелили мужчину. Столкновения произошли между демонстрантами, выступавшими в поддержку полиции и президента США Дональда Трампа, и активистами движения Black Lives Matter.
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