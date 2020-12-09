Ахеджакова сравнила Лукашенко со Сталиным: это одно и то же. Видео

Российская актриса Лия Ахеджакова считает, что между диктатором Иосифом Сталиным и незаконно избранным президентом Беларуси Александром Лукашенко нет никакой разницы.

В интервью "Радио Свобода" артистка заявила, что затрудняется уточнить, кто из них хуже (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Во время беседы у нее спросили, правда ли, что в 10 лет Ахеджакова писала Сталину письмо с просьбой выслать лекарство от туберкулеза для ее матери и тетки. Актриса ответила, что ей действительно прислали его, однако это шло не лично от диктатора.

"Нашелся человек, прочитавший письмо пионерки и обратившийся в рижский завод, который первым стал выпускать лекарство от туберкулеза. Товарищ Сталин – это совсем другое. Это расстрелянные люди. Это то же что и Лукашенко. Я даже не знаю, где хуже", – сказала Ахеджакова.

Также актриса назвала репрессии против демонстрантов в Беларуси – проявлением "фашизма чистой воды".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лия Ахеджакова еще в сентябре записала видеообращение в поддержку белорусов, которые выступили против Александра Лукашенко. Она тогда заявила, что восхищается "умными, интеллигентными и образованными людьми", которые вышли на улицы белорусских городов.

Напомним, что артистка не раз выражала поддержку Украине и критиковала российскую агрессию.