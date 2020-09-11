Ахеджакова поддержала протесты против Лукашенко и записала видеообращение

Советская и российская актриса, народная артистка России Лия Ахеджакова записала видеообращение в поддержку белорусов, которые выступили против Александра Лукашенко.

Артистка заявила, что восхищается "этими умными, интеллигентными и образованными людьми", которые вышли на улицы белорусских городов. Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале TUT.BY (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

"Как и все мои друзья я восхищаюсь, всей душой поддерживаю тех людей, которые вышли на улицы городов Беларуси. Этот мирный протест, эти девчонки с цветами и в белых платьях. Я слушаю их умные, взвешенные слова, которые выкладывают журналисты и блогеры в интернете", – отметила актриса.

Ахеджакова добавила, что слушает лидеров протеста и молится о них.

"Не дай Бог, чтобы они попали в руки садистов, которые от имени власти унижают, избивают, насилуют мирных людей за их гражданскую позицию. Не знаю дождусь ли, когда будут наказаны эти садисты и те, кто развязал им руки и тот, кто давал приказ убивать без суда и следствия лидеров этого гражданского противостояния. Будь они прокляты. Жыве Беларусь!" – подчеркнула актриса.

Напомним, что Лия Ахеджакова занимает активную гражданскую позицию, она не раз высказывалась в поддержку Украины после аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля актрисе исполнилось 82 года.

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