''Ах, Черновцы и Закарпатье!'' В России разразились угрозами из-за слов Климкина

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 73-я Генассамблея ООН свидетельствует о поддержке миром Киева и "глубокой международной изоляции России".

По его мнению, голосование по Крымской резолюции показывает, что мир отказался от РФ.

"Я помню много Генеральных Ассамблей ООН, и поскольку мы начали с внесения вопроса относительно оккупированных территорий на повестку дня Генассамблеи, я всем говорю, посмотрите на результат, посмотрите на то, кто как голосовал", — сказал министр.

Это заявление украинского чиновника разозлило россиян. Под соответствующей публикации на ресурсе "Рамблер" в комментарии они разразились угрозами. "Ах, Черновцы... Благословенная область Великой Румынии...", "Ах, Закарпатье... Благословенная область Венгрии", - намекают они на распад Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина является де-факто восточным флангом НАТО. Это высказывание вызвало гнев у россиян.