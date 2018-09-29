МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

''Ах, Черновцы и Закарпатье!'' В России разразились угрозами из-за слов Климкина

10тЧитать материал на украинском

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 73-я Генассамблея ООН свидетельствует о поддержке миром Киева и "глубокой международной изоляции России".

По его мнению, голосование по Крымской резолюции показывает, что мир отказался от РФ.

"Я помню много Генеральных Ассамблей ООН, и поскольку мы начали с внесения вопроса относительно оккупированных территорий на повестку дня Генассамблеи, я всем говорю, посмотрите на результат, посмотрите на то, кто как голосовал", — сказал министр.

Новости
''Россия работает'': Климкин выступил с тревожным заявлением о Закарпатье

Это заявление украинского чиновника разозлило россиян. Под соответствующей публикации на ресурсе "Рамблер" в комментарии они разразились угрозами. "Ах, Черновцы... Благословенная область Великой Румынии...", "Ах, Закарпатье... Благословенная область Венгрии", - намекают они на распад Украины.

''Ах, Черновцы и Закарпатье!'' В России разразились угрозами из-за слов Климкина
''Ах, Черновцы и Закарпатье!'' В России разразились угрозами из-за слов Климкина
''Ах, Черновцы и Закарпатье!'' В России разразились угрозами из-за слов Климкина
''Ах, Черновцы и Закарпатье!'' В России разразились угрозами из-за слов Климкина
''Ах, Черновцы и Закарпатье!'' В России разразились угрозами из-за слов Климкина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина является де-факто восточным флангом НАТО. Это высказывание вызвало гнев у россиян.

Поделиться в Facebook
16
Комментарии
2
51
Смешно
10
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
ах Башкирия, ах Калмыкия,ах Сахе,ах Карелия,ах Чечня,ах Дагестан....и тд.. дебилы,бля...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Всё очень просто. Чем слабее будет становиться б\Украина, тем сильнее будет соблазн соседей попробовать откусить кусочек.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Формирование антироссийской коалиции завершается. Впереди полная изоляция, деградация и распад
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
2 из 4 ответов | показать все
Украинец Сергей
Украинец Сергей
Petro Poroshenko,тебе на раше зарплату урезали,что тебе теперь пол миски собачего корма насыпают.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Украинец Сергей
Украинец Сергей
Прокапало Ігор,не обращай на Ебанько внимание,он кантуженый,его мать сделала аборт но всеравно родилося существо Ебанько,который за миску собачей похлебки от царя,будет строчить хрень сутками на пролет, оскорблять Украину и украинцев.На больных как ты Ебанько Иппу,не обращают внимания.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги