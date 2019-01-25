''Агрессоры распускали руки!'' Униженная в ПАСЕ пропагандистка взорвалась гневом

Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева, которую публично унизили украинцы в ПАСЕ, разразилась возмущениями по этому поводу.

Она обвинила украинскую делегацию в рукоприкладстве и пригрозила ответственностью. Свои жалобы Скабеева озвучила в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Если выражаться молодежным языком, наверняка было бы справедливо сказать, что украинская делегация официально пробила дно. Вы помните прекрасно те самые зеленые сантехнические перчатки, с которыми сюда приходил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, помните прекрасно, как Ирина Геращенко исполняла здесь украинский гимн, размахивала украинским флагом. Ну, в общем и на здоровье, ничего страшного. В этот раз произошло совсем уж неожиданное. Украинские депутаты устроили настоящую драку", — язвительно высказалась она.

Скабеева добавила, что "зачинщиком" был якобы украинский журналист Сидоренко, а внефракционный народный депутат Борислав Береза поддержал его, вместо того, чтобы остановить.

Ольга Скабеева Скриншот видео

"Депутат Береза, тот самый агрессор, радикал из "Правого сектора" решил его поддержать. Оттолкнули они меня! Вот сказать, чтобы это было весело или приятно, в самом деле невозможно. Теперь их поведение будет рассматривать специально созванная этическая комиссия здесь в ПАСЕ. Было бы справедливо, если бы украинскую делегацию наказали. Потому что по какой причине, с чего вдруг и на каких основаниях официальное украинское лицо здесь распускает руки? Непонятно", — не унималась Скабеева.

После этого пропагандисты пустили в эфир нарезку, на которой видно, как скандальная ведущая приставала к украинцам в ПАСЕ, язвила, обвиняла в дезинформации и постоянно повторяла, что временно оккупированный Крым — российская территория.

Несмотря на это, Скабеева продолжает утверждать, что вела себя крайне сдержанно и вежливо с украинской делегацией. Более того, она даже позволила себе подать на нее официальную жалобу в Страсбурге.

"Только представьте, как стремительно развивались бы события, если бы подобное, предположим, произошло в России с иностранным журналистом. Мы, естественно, написали официальную жалобу на имя пресс-секретаря Совета Европы и Парламентской ассамблеи. Украине тем не менее прощают все. И надо понимать, какой именно Украине. Подобное поведение себе позволил представитель власти, официальное лицо. То есть власть в стране захватили бандиты и хулиганы", — сказала Скабеева в комментарии RT, опубликованному на Telegram-канале пропагандистского СМИ.

Ольга Скабеева Скриншот видео

"Представители российской либеральной общественности сейчас говорят, что я провоцировала. Но что тогда мы называем провокацией? Провокация — это когда ты пытаешься задать неудобный и неприятный вопрос для украинской делегации? Нет, это не провокация. Я официально аккредитованный журналист при ПАСЕ. Вчера я работала, задавала вопросы, вела себя максимально сдержанно, воспитанно и деликатно", — нагло добавила она, солгав о своем поведении.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Березе местью за якобы грубое поведение по отношению к Скабеевой.

Сам Береза рассказал, что после стычки с пропагандисткой российские "боты" в соцсетях начали атаковать украинских дипломатов.

Напомним, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев и журналистка жестко поставили на место Скабееву, которая пыталась влезть в чужой прямой эфир в ПАСЕ. Они назвали ее "сливным бачком".

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