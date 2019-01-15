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Агрессия России у Керченского пролива: стало известно, как Турция наказала Крым

3.4тЧитать материал на украинском

В результате российской агрессии возле Керченского пролива, во время которой были захвачены 24 украинских моряка и три корабля, Турция отказалась запускать паромное сообщение с аннексированным Крымом.

Об этом в комментарии севастопольскому изданию ForPost рассказал директор российского "госпредприятия" "Крымские морские порты" Алексей Волков.

"Желаемого прогресса по восстановлению паромного сообщения нет, потому что санкции только усилились. Ситуация стала гораздо сложнее и значительно усилилась, особенно после ареста украинских военных кораблей", — заявил он.

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По его словам, запуск такого сообщения возможен лишь в случае межправительственных договоренностей России и Турции.

Как известно, оккупационная "власть" Крыма планировала запустить паромное сообщение с Турцией еще осенью 2018 года. Главным портом для этого должен был стать Керченский порт.

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Темы
Аннексия КрымаОбострение в Азовском мореСанкции против России
Место
Турция
Теги
Керченский проливАзовское мореЧерное море
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Я не понял, а зачем этот паром нужен? В 2019 году вводится ж/д часть КМ и некий паром вполне может ходить до Новороссийска или Тамани, а дальше по мосту в Крым.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Не чего весной этого года запустят
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Игорь Анатольевич, "Не чего" ? Не плохо бы тебе ,сынок,русский язык подучить.Школу не прогуливай!
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