Агрессия России у Керченского пролива: стало известно, как Турция наказала Крым

В результате российской агрессии возле Керченского пролива, во время которой были захвачены 24 украинских моряка и три корабля, Турция отказалась запускать паромное сообщение с аннексированным Крымом.
Об этом в комментарии севастопольскому изданию ForPost рассказал директор российского "госпредприятия" "Крымские морские порты" Алексей Волков.
"Желаемого прогресса по восстановлению паромного сообщения нет, потому что санкции только усилились. Ситуация стала гораздо сложнее и значительно усилилась, особенно после ареста украинских военных кораблей", — заявил он.
По его словам, запуск такого сообщения возможен лишь в случае межправительственных договоренностей России и Турции.
Как известно, оккупационная "власть" Крыма планировала запустить паромное сообщение с Турцией еще осенью 2018 года. Главным портом для этого должен был стать Керченский порт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна, захватив в плен 24 украинских моряка.
Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря ввел дополнительные санкции против России.
28 декабря Европейский союз обнародовал официальное решение о продлении на полгода экономических санкций против России, которые будут действовать до 31 июля 2019 года.
Кроме того, Бельгия и Литва выступили за введение дополнительных санкций против России из-за агрессии в Черном море. Также Сейм Литвы призвал Евросоюз, НАТО, ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ПАСЕ усилить санкции против РФ из-за ее агрессии против Украины.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, что санкции ЕС против России удалось продлить без дискуссий "благодаря" действиям самой РФ.
По состоянию на 27 декабря все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
В России допустили, что обмен 24 украинских украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.