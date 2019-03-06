Агрессия России: Трамп заявил о мощной поддержке Украине

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил о планах президента США Дональда Трампа помочь Украине создать долгосрочный оборонный потенциал.

Как пояснил американский генерал, Украине нужно укрепить оборону для защиты суверенитета и территориальной целостности, а также сдерживания агрессии со стороны России, пишет Daily Express.

Вашингтон идет на этот шаг после того, как НАТО начало продвигать план по наращиванию присутствия Украины в Черном море.

Дональд Трамп ИноСМИ

"Президент недавно решил предоставить Украине улучшенные защитные возможности в рамках усилий США, направленные на то, чтобы помочь этой стране создать долгосрочный оборонный потенциал, защитить свой суверенитет и территориальную целостность, а также сдержать дальнейшую агрессию", — заявил Скапаротти.

Он напомнил, что Киеву уже была оказана военная помощь на общую сумму в 1 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, США намерены предоставить Украине новые снайперские системы, боеприпасы и системы для военно-морских сил.

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