|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Агрессия России: Трамп заявил о мощной поддержке Украине

5.1тЧитать материал на украинском

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил о планах президента США Дональда Трампа помочь Украине создать долгосрочный оборонный потенциал.

Как пояснил американский генерал, Украине нужно укрепить оборону для защиты суверенитета и территориальной целостности, а также сдерживания агрессии со стороны России, пишет Daily Express.

Вашингтон идет на этот шаг после того, как НАТО начало продвигать план по наращиванию присутствия Украины в Черном море.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

ИноСМИ

"Президент недавно решил предоставить Украине улучшенные защитные возможности в рамках усилий США, направленные на то, чтобы помочь этой стране создать долгосрочный оборонный потенциал, защитить свой суверенитет и территориальную целостность, а также сдержать дальнейшую агрессию", — заявил Скапаротти.

Новости
НАТО исполняет свои обещания: озвучен оптимистичный прогноз для Украины

Он напомнил, что Киеву уже была оказана военная помощь на общую сумму в 1 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, США намерены предоставить Украине новые снайперские системы, боеприпасы и системы для военно-морских сил.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
213
Смешно
14
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Только на словах.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Еще пару списаных корыт продаст Украине...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Обама, вернись...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги