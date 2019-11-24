Агрессия Кремля угрожает не только Украине, но и всему миру - Порошенко

Международное сообщество должно укреплять солидарность с Украиной, противостоящей российской военной агрессии, ведь планы Путина не ограничиваются только Донбассом или Крымом. Его цель – дестабилизировать ситуацию в мире и навязать собственную повестку дня в международной политике.

Об этом во время Международной безопасности конференции в Галифаксе (Канада) заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Порошенко вспомнил события февраля 2013 года, когда началась аннексия Крыма и никто не мог поверить, что государство-член Совета безопасности ООН совершит такое беспрецедентный преступление.

"Аннексия Крыма в 2014 году стала шоком для нас. Это началось 20 февраля. Я был в Симферополе 27 числа как член украинского парламента. Я пытался остановить это. Мы не могли представить, что может быть какой-то военный конфликт. Поэтому мы пытались работать с людьми в Крыму, чтобы защитить их и защитить суверенитет Украины от российской юридической аннексии. Но это была четкая задача Путина – забрать Крым. И мир не понимал, что происходило там, потому что никто не мог этого даже представить", – напомнил Порошенко.

Он также рассказал о том, как на Донбассе летом 14-го года появились регулярные российские войска.

"Там были сотни российских солдат, которых мы ловили на украинской территории. И это был просто ужас. Путин говорил, что там нет русских солдат. Но мы показывали, просто тыкали в лицо документы, которые доказывали, что это регулярный солдат российской армии. "Но они там просто в отпуске" – говорили россияне. Нет, они там не отдыхают. Есть видео, где они рассказывают, что у них есть приказ атаковать Украину. Они совсем там не отдыхают. И они не просто где-то заблудились. Они специально были отправлены на территорию Украины. И такой стиль поддерживается Россией", – подчеркнул Порошенко.

Пятый президент Украины поблагодарил международных партнеров – в частности, США, Канаду и страни Европейского Союза за то, что они ввели санкции против страны-агрессора. Он подчеркнул, что, к сожалению, Будапештский меморандум, согласно которому в обмен на второй ядерный потенциал Украина получила гарантии безопасности и территориальной целостности, не удержал Россию от агрессии. А это значит, что Путину нельзя доверять.

"Две недели назад я был на линии фронта, беседовал с военными, с людьми. И они говорят: господин президент, это очень важно – не позволяйте Путину оставить Украину наедине с Россией", – отметил Порошенко.

По его убеждению, больше всего сегодня Украина нуждается не в деньгах и не в поддержке реформ, - хотя это тоже очень важно, – а в международной поддержке Украины, которая противостоит одной из самых мощных в военном плане стран.

"Нам нужно единство всего мира и солидарность с Украиной. Это самое важное", – подчеркнул Порошенко.

Он обратил внимание на то, что Путин активно применяет в международной политике гибридные методы и пытается переложить на Украину вину за вмешательство во внутренние дела США.

"Разве Украина в этом заинтересована? Нет. США – точно нет. Только один человек в этом заинтересован. Который сидит в России, который сидит в Кремле и который сейчас наслаждается тем, что он так успешно переключил все внимание от российской агрессии", – убежден Порошенко.

"Мы не только остановили Россию – огромную страну, вторую из сильнейших армий в мире. Мы остановили проект "Новороссия", "Малороссия" от того, чтобы разделить Украину на части. Ведь Путин думал, что его будут с хлебом-солью встречать. Но этого не происходит. И сейчас он использует инструменты гибридной войны, отвлекает внимание мира от этого", – предостерег Порошенко.

"Но борьба между Украиной и Россией, украинцами и Путиным – это всемирная борьба. Ведь это борьба за свободу, за демократию, за будущее. За все то, что нас объединяет", – добавил пятый президент Украины.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!