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17 сентября • обновлено в 08:34
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Агенты Путина штурмовали ФБР: шпионский скандал получил громкое продолжение

1.2т Читать материал на украинском

Шпионский скандал между Россией и США получил громкое продолжение. Оказалось, что высылка 35 российских дипломатов в 2016 году была связана с попытками взломать систему ФБР.

Как пишет Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб, эти люди участвовали в контрразведывательной операции РФ.

Так, задача российских шпионов якобы заключалась в создании помех в вычислении российских агентов в Америке и препятствовании в контактах с агентами ЦРУ и ФБР в России. При этом они успешно расшифровали некоторые каналы защищенной связи американских спецслужб и отслеживали с дач постпредства секретные устройства.

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Шпионский скандал между Россией и США

Шпионский скандал между Россией и США

"Вести"

В Кремле уже появилась реакция на эти материалы. В частности, представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии "Коммерсанту" все списала на начало нового предвыборного периода в США.

"Мы сейчас входим в очень интересный период, который называется „до выборов президента США остался ровно год“. И в этот период мы, к сожалению, будем видеть и слышать много фантастических историй, внезапных открытий, удивительных предвидений или, наоборот, каких-то раскопок из прошлого", – сказала она.

В свою очередь, посольство России в США заявило, что публикация Yahoo News "представляет прямую угрозу для безопасности" дипломатов и членов их семей, и назвало сведения, приведенные в материале издания, "небылицей".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2017 году США секретно вывезли из России ценного агента, который был внедрен в правительство страны. Решение якобы было принято в том числе из-за опасений, что Трамп "неоднократно неправильно обращался c секретными разведданными" и мог способствовать разоблачению шпиона.

  • В США сообщили, что шпион имел доступ к Путину.

  • Стало известно, что Смоленков работал секретарем в посольстве России в Вашингтоне, в аппарате правительства РФ и в администрации президента России.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
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филипп филипыч
филипп филипыч
интересно данилка договорился с вовкой что тот его еще раз выбрал?))
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филипп филипыч
филипп филипыч
увидел громкое продолжение только в заголовке обоза))
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