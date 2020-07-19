Африка распадется на части, между ними образуется новый океан, – исследование

Африканский континент через несколько миллионов лет должен разделиться на две части из-за расхождения тектонических плит. В результате между ними образуется новый океан.

По словам, исследователей, доказательством этого процесса является трещина длиной 56 километров в эфиопской пустыне. Об этом пишет NBC News.

Отмечается, что три тектонические плиты – Нубийская, Сомалийская и Аравийская, над которыми находится регион Афар, уже сейчас медленно отдаляются друг от друга. Поэтому ученые убеждены, что спустя миллионы лет континент может распасться на две части, а между ними появится новый океан.

Активные исследования здесь специалисты проводят еще с 2005 года, после мощного раскола, который произошел за пару дней, но при этом был эквивалентен нескольким годам движения тектонических плит.

Новые же спутниковые измерения помогают исследователям лучше понять процесс рождения нового океана в одном из самых геологически уникальных мест на планете.

"Это единственное место на Земле, где можно изучить, как континентальный рифт становится океаническим разрывом", – говорит доктор Кристофер Мур из британского университета Лидса.

По мнению ученых, новому океану Африки для образования понадобится по меньшей мере 5-10 миллионов лет.

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