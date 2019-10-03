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3 октября • обновлено в 06:39
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Адвокату Трампа внезапно запретили встречаться с Богданом

1.4т Читать материал на украинском

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что чиновники Госдепартамента США советовали ему избегать главу Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Такое высказывание прозвучало в интервью журналисту Роджеру Солленбергеру, которое опубликовало издание BuzzFeed News.

В частности, уточняется, что Госдеп предупредил Джулиани о необходимости избегать встречи с Богданом, а также другими близкими ему людьми.

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Руди Джулиани

Руди Джулиани

ВВС

Вместо этого, ему сказали встретиться с советником Зеленского Андреем Ермаком.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре текущего года в США начали "широкомасштабное расследование" из-за возможного давления президента Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Рудольф Джулиани Дональд Трамп Андрей Богдан
Место
США
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