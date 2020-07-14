Адвокат Трампа снял новое видео о хищении помощи США Украине и использовал ее карту без Крыма

Марина Лисничук Мир 10:25, 14.07.2020 Обновлено: 11:13, 14.07.2020

Юрист и советник американского президента Рудольф Джулиани обнародовал новые данные о разворовывании миллионов долларов помощи Украине от США.

Новое видео с разоблачениями на эту тему он опубликовал на своем канале в YouTube 10 июля. При этом в заставке к выпуску главный правозащитник Дональда Трампа использовал карту Украины без аннексированного РФ Крыма (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Обаме и Байдену было наплевать на пропавшую иностранную помощь Украине в размере $5,3 млрд ($3 млрд из США). Администрация Обамы/Байдена заблокировала любое расследование. Этот эпизод – вершина айсберга, и это еще не все", – говорит Джулиани.

Джулиани использовал карту Украины без Крыма
(YouTube-канал Rudy W. Giuliani)

Отметим, что речь идет о более чем $5 млрд, которые якобы "освоили" под крылом бывшего посла США Мари Йованович. Как известно, адвокат американского лидера еще в декабре 2019 года в своем Twitter заявил, что Трамп добивается расследования нецелевого использования этих денег.

"Он попросит провести расследование в отношении нарушений законов США и злоупотребления с трудом заработанными налогоплательщиками долларами. Это называется его юридическим обязательством по статье 2, гл. 3 Конституции США, что игнорировалось Обамой", – добавил в этот раз Джулиани.

Джулиани записал видео об хищении помощи США Украине
(YouTube-канал Rudy W. Giuliani)

Также своем блоге он продемонстрировал документ Счетной палаты Украины от 2017 года на английском языке, который ему якобы передал народный депутат Андрей Деркач.

"Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере $5,3 млрд во время администрации Обамы, в то время как Джо Байден был "наводчиком". Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование", – утверждает адвокат Трампа.

Документ Счетной палаты Украины от 2017 года
(YouTube-канал Rudy W. Giuliani)

Помимо этого, по данным документа, один из кейсов касается возможного хищения $133 млн, выделенных США для людей, больных СПИДом. В частности, деньги переводились через благотворительную организацию "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД".

Отмечается, что для главы США свежее видео Джулиани относительно Украины может стать так называемым козырем в борьбе на президентских выборах против своего конкурента-демократа Джо Байдена.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, экс-советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине ради получения компромата на своих политических соперников.

Комментировать
Мир

Смотрите также

"Слуга народа" ввела дополнительный сбор для авиапассажиров

На Донбассе расстреляли группу эвакуации: 9 человек попали в тройную засаду

"Л/ДНР" устроили засаду для ВСУ на Донбассе: много убитых и раненых, – ООС

"Жизнь трех красавиц-дочек превратил в ад!" Появились новые факты о виновнике смертельного ДТП в Киеве

Коммунальщикам дадут доступ в квартиры украинцев: как "слуги народа" хотят изменить правила