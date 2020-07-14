Адвокат Трампа снял новое видео о хищении помощи США Украине и использовал ее карту без Крыма

Юрист и советник американского президента Рудольф Джулиани обнародовал новые данные о разворовывании миллионов долларов помощи Украине от США.

Новое видео с разоблачениями на эту тему он опубликовал на своем канале в YouTube 10 июля. При этом в заставке к выпуску главный правозащитник Дональда Трампа использовал карту Украины без аннексированного РФ Крыма (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Обаме и Байдену было наплевать на пропавшую иностранную помощь Украине в размере $5,3 млрд ($3 млрд из США). Администрация Обамы/Байдена заблокировала любое расследование. Этот эпизод – вершина айсберга, и это еще не все", – говорит Джулиани.

Джулиани использовал карту Украины без Крыма (YouTube-канал Rudy W. Giuliani)

Отметим, что речь идет о более чем $5 млрд, которые якобы "освоили" под крылом бывшего посла США Мари Йованович. Как известно, адвокат американского лидера еще в декабре 2019 года в своем Twitter заявил, что Трамп добивается расследования нецелевого использования этих денег.

"Он попросит провести расследование в отношении нарушений законов США и злоупотребления с трудом заработанными налогоплательщиками долларами. Это называется его юридическим обязательством по статье 2, гл. 3 Конституции США, что игнорировалось Обамой", – добавил в этот раз Джулиани.

Джулиани записал видео об хищении помощи США Украине (YouTube-канал Rudy W. Giuliani)

Также своем блоге он продемонстрировал документ Счетной палаты Украины от 2017 года на английском языке, который ему якобы передал народный депутат Андрей Деркач.

"Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере $5,3 млрд во время администрации Обамы, в то время как Джо Байден был "наводчиком". Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование", – утверждает адвокат Трампа.

Документ Счетной палаты Украины от 2017 года (YouTube-канал Rudy W. Giuliani)

Помимо этого, по данным документа, один из кейсов касается возможного хищения $133 млн, выделенных США для людей, больных СПИДом. В частности, деньги переводились через благотворительную организацию "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД".

Отмечается, что для главы США свежее видео Джулиани относительно Украины может стать так называемым козырем в борьбе на президентских выборах против своего конкурента-демократа Джо Байдена.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, экс-советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине ради получения компромата на своих политических соперников.