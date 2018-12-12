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Игорь Айзенберг
Игорь Айзенберг
Блогер, Рrofessor of Computer ScienceВсе статьи автора

Адвокат Трампа приговор к трем годам тюремного заключения

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Breaking News из США. Рашагейт. Многолентний адвокат и "решала" ("fixer") Трампа Майкл Коэн приговорен толко что к трем годам тюремного заключения.

Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка требовала для Коэна от 4 до 5 лет заключения. Суд учёл сотрудничество Коэна с офисом спецпрокурора Мюллера и то, что Коэн предоставил спецпрокурору ценные сведения.

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В своём последнем слове Коэн сказал: "Я виню сам себя за поведение, которое привело меня сюда сегодня, именно моя собственная слабость и слепая преданность этому человеку (Трампу), - привели меня к тому, что я выбрал путь тьмы вместо пути света".

Обращаясь к залу, Коэн сказал: "Вы заслуживаете того, чтобы знать правду, и лгать вам было несправедливо".

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Автор
Игорь АйзенбергИгорь Айзенберг
Тема
Политические скандалы в США
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Источник
Источник:Facebook Игоря Айзенберга
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