Breaking News из США. Рашагейт. Многолентний адвокат и "решала" ("fixer") Трампа Майкл Коэн приговорен толко что к трем годам тюремного заключения.

Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка требовала для Коэна от 4 до 5 лет заключения. Суд учёл сотрудничество Коэна с офисом спецпрокурора Мюллера и то, что Коэн предоставил спецпрокурору ценные сведения.

В своём последнем слове Коэн сказал: "Я виню сам себя за поведение, которое привело меня сюда сегодня, именно моя собственная слабость и слепая преданность этому человеку (Трампу), - привели меня к тому, что я выбрал путь тьмы вместо пути света".

Обращаясь к залу, Коэн сказал: "Вы заслуживаете того, чтобы знать правду, и лгать вам было несправедливо".