Адвокат Трампа предлагал помощь Украине за деньги: появились детали

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани предлагал украинским властям помощь в решении некоторых финансовых дел в обмен на внушительное вознаграждение.
Детали обнародовало издание The New York Times. По его данным, Джулиани вел переписку с украинским Министерством юстиции о помощи в возвращении Киеву похищенных активов. Взамен он просил 300 тысяч долларов.
Юрий Луценко и Рудольф Джулиани
Также стало известно, что адвокат Трампа активно предлагал свое покровительство в этом деле тогдашнему генпрокурору Украины Юрию Луценко.
Речь шла об "украинских претензиях по взысканию денежных сумм в различных финансовых учреждениях за пределами Украины". В обмен адвокат Джулиани просил 200 тысяч долларов.
В то же время сам Джулиани утверждает, что это украинские власти просили его посодействовать.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.
Также стало известно, что Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после разговора с Зеленским.
Пентагон США передаст Украине всю военную помощь, которую в американском бюджете заложил Конгресс, до конца 2019 года.
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