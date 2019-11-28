Адвокат Трампа предлагал помощь Украине за деньги: появились детали

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани предлагал украинским властям помощь в решении некоторых финансовых дел в обмен на внушительное вознаграждение.

Детали обнародовало издание The New York Times. По его данным, Джулиани вел переписку с украинским Министерством юстиции о помощи в возвращении Киеву похищенных активов. Взамен он просил 300 тысяч долларов.

Юрий Луценко и Рудольф Джулиани

Также стало известно, что адвокат Трампа активно предлагал свое покровительство в этом деле тогдашнему генпрокурору Украины Юрию Луценко.

Речь шла об "украинских претензиях по взысканию денежных сумм в различных финансовых учреждениях за пределами Украины". В обмен адвокат Джулиани просил 200 тысяч долларов.

В то же время сам Джулиани утверждает, что это украинские власти просили его посодействовать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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