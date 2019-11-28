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29 ноября • обновлено в 11:36
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Адвокат Трампа предлагал помощь Украине за деньги: появились детали

1.8т
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Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани предлагал украинским властям помощь в решении некоторых финансовых дел в обмен на внушительное вознаграждение.

Детали обнародовало издание The New York Times. По его данным, Джулиани вел переписку с украинским Министерством юстиции о помощи в возвращении Киеву похищенных активов. Взамен он просил 300 тысяч долларов.

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Юрий Луценко и Рудольф Джулиани

Юрий Луценко и Рудольф Джулиани

Также стало известно, что адвокат Трампа активно предлагал свое покровительство в этом деле тогдашнему генпрокурору Украины Юрию Луценко.

Речь шла об "украинских претензиях по взысканию денежных сумм в различных финансовых учреждениях за пределами Украины". В обмен адвокат Джулиани просил 200 тысяч долларов.

В то же время сам Джулиани утверждает, что это украинские власти просили его посодействовать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

  • Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

  • После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.

  • При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.

  • Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.

  • В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.

  • 15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.

  • Также стало известно, что Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после разговора с Зеленским.

  • Пентагон США передаст Украине всю военную помощь, которую в американском бюджете заложил Конгресс, до конца 2019 года.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Рудольф Джулиани Юрий Луценко
Место
США
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