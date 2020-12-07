Адвокат Трампа Джулиани заразился коронавирусом
Адвокат действующего президента США Дональда Трампа, 76-летний Рудольф Джулиани заразился коронавирусом.
Об этом 6 декабря Трамп сообщил у себя в Twitter. Позже издание Reuters уточнило, что Джулиани госпитализировали в больницу Джорджтаунского университета в Вашингтоне.
"Руди Джулиани, безусловно, величайший мэр в истории Нью-Йорка, который неутомимо работал, разоблачая самые коррумпированные (безусловно!) выборы в истории США, получил положительный тест на китайский вирус", – написал Трамп.
Он также пожелал своему адвокату скорейшего выздоровления и добавил, что они "будут продолжать".
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
президент США Дональд Трамп 2 октября заявил, что он и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом COVID-19.
4 октября американский лидер заявил, что уже чувствует себя намного лучше.
При этом глава администрации Белого дома Марк Медоуз подчеркнул, что состояние здоровья главы США 2 октября было тревожным.
Напомним, что после начала пандемии Трамп долго относился к ней скептически. Так, он несколько месяцев публично игнорировал средства индивидуальной защиты. Носить маску президента США просили его помощники и врачи.
Впервые Трамп появился на публике в маске в июле – во время посещения военного госпиталя Walter Reed.