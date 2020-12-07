Адвокат Трампа Джулиани заразился коронавирусом

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа, 76-летний Рудольф Джулиани заразился коронавирусом.

Об этом 6 декабря Трамп сообщил у себя в Twitter. Позже издание Reuters уточнило, что Джулиани госпитализировали в больницу Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

"Руди Джулиани, безусловно, величайший мэр в истории Нью-Йорка, который неутомимо работал, разоблачая самые коррумпированные (безусловно!) выборы в истории США, получил положительный тест на китайский вирус", – написал Трамп.

Он также пожелал своему адвокату скорейшего выздоровления и добавил, что они "будут продолжать".

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