"Адские" санкции США: что грозит России

Спустя год после введения первой части так называемых "адских" санкций США в отношении России из-за отравления российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года, американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против РФ.

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Какими ограничениями США ударили по России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с "делом Скрипалей".

Дональд Трамп

Второй пакет ограничений введен в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием, и включает в себя следующие ограничения:

запрет займов и другой финансовой помощи России со стороны международных финансовых институтов;

ограничение возможности займов российским властям со стороны американских банков. Банки смогут кредитовать российские власти только в целях закупки продовольствия и сельскохозяйственной продукции.

Подписанию указа предшествовало обращение к Трампу председателя комитета палаты представителей по иностранным делам демократа Элиота Энгеля и члена комитета республиканца Майкла Маккола. Конгрессмены заметили, что санкции из первого пакета во многом дублируют ограничения, которые США ввели против России еще до отравления Скрипалей. Поэтому введение второй части "адских" санкций является критически важным шагом для привлечения России к ответственности.

Ждали год

Первый пакет санкций был введен США еще в августе 2018 года. Он включал запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

В частности, новым санкционным пакетом было предусмотрено прекращение помощи России в рамках закона "Об иностранной помощи" от 1961 года, за исключением гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства.

Также в рамках нового санкционного пакета США прекратили кредитование и оказание финансовой помощи со стороны госструктур США: отказ от выдачи России любых кредитов, кредитных гарантий и предоставления финансовой помощи со стороны любого департамента, государственного агентства или других ведомств США, включая Экспортно-импортный банк США.

Введение второго же пакета санкций ожидался спустя три месяца в том случае, если Россия не предоставит гарантии того, что она не будет использовать химическое оружие в будущем и не согласится на "локальные проверки" со стороны ООН.

Но так как этого не произошло, международные эксперты предлагали, что очередные санкции могут быть введены уже в ноябре-декабре месяце. Их суть заключалась в следующем:

существенное снижение дипломатических отношений;

приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот";

частичное ограничение экспорта и импорта.

блокирование международной финансовой помощи;

запрет для американских банков предоставлять кредиты российским властям.

Тогда предполагалось, что Трамп при введении второго пакета "химических" санкций против России должен будет ввести три санкционных меры, а не две, как это произошло сейчас.

Какие риски для России

Эксперты-международники и экономисты признают, что второй этап санкций оказался гораздо мягче, чем первый, а поэтому какого-то серьезного вреда российской экономике вряд ли доставят.

"Это не Россия 1990-х, которая зависела от гуманитарной или финансовой помощи со стороны США. Т.е. у этих санкций не будет никакого эффекта. Я подозреваю, что даже если и будет колебание курса рубля, то оно будет минимальным", – сказал в эфире ObozTV заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

Такой прогноз подтвердил OBOZREVATEL и финансовый аналитик Василий Невмержицкий: "Я сейчас смотрю на курс рубля к доллару, и он равняется 65,21 руб/долл., а был 63 руб/долл. Не сильно что-то изменилось".

Экономист не видит проблем для обхода введенных санкций американскими банками.

"Американские банки не смогут финансировать российский бизнес? Хорошо, они придумают, как финансировать какие-то структуры, например инвестиционные фонды, которые примут американские деньги и профинансируют те же российские структуры", – объясняет аналитик.

Новости США ввели санкции против друга Владимира Путина

Невмержицкий отмечает, что если рассмотреть всю историю тех санкций, вводимых против РФ, видно, что по сравнению с прошлыми ограничениями, сейчас ситуация в России выровнялась.

"Какая ситуация сейчас? Россия скупает очень много валюты, они хотят стать третьими по объему золота в хранилище, у них строят немецкие заводы по производству Mercedes, они у Англии покупают Bentley. Торговля то идет", – отметил экономист.

"По мелочи такие вещи могут быть, но что стало в России хуже? У них закрыли корреспондентские счета в американских банках? Кстати, у них очень много американских банков работает в Москве и по всей территории РФ. Если есть санкции США, то почему они тогда финансируют экономику РФ. Банки же не только делают расчетно-карточное обслуживание, они же и финансируют", – добавил он.

По мнению Невмержицкого, в вводимых санкциях со стороны США должно присутствовать больше конкретики.

"Нужно сказать – мы уходим с этого рынка по политическим решениям, например, закрываем финансовые учреждения, закрываем банки, закрываем финансирование, продаем кредитные портфели, не вкладываем в экономику, не проводим расчеты. Но кто может отказаться от расчетов за нефть и газ? Россия — это колоссальный источник реализации товаров, услуг и оборудования", – говорит финансовый аналитик.

Отравление Скрипалей

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия – Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых – сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов (настоящие имена Александр Мишкин и Анатолий Чепига)

Сергей и Юлия Скрипали

При этом выяснилось, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Британии после покушения.

Племянница экс-полковника ГРУ считает, что его уже давно нет в живых, а Лондон "ведет дело к смерти экс-полковника ГРУ и уничтожению улик".

США продолжают давление на Россию. В частности, конгресс опубликовал проект закона, призванный существенно подкосить российскую экономику. Многие эксперты уже называют его “адским”, ведь он может затронуть основные сырьевые отрасли РФ – нефть и газ, а также напрямую президента Владимира Путина.

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